ExpoBeauty&Wellness abrirá sus puertas al gran púbico en Barcelona el próximo fin de semana

Publicado 05/02/2019 10:32:15 CET

Se trata de una feria de belleza y bienestar en pleno corazón de Barcelona en el salón ArteriaBCN

Se acerca un fin de semana completo y lleno de sorpresas para todos los amantes de las últimas tendencias en belleza y bienestar. Tubellezapp&Chez Flo http://tubellezapp.com abrirán las puertas al gran público a las 11h de la mañana el próximo sábado día 9 de febrero donde los interesados podrán acceder de forma gratuita y disfrutar de múltiples servicios in situ a precio de feria. Tubellezapp.com, la nueva plataforma de reservas de tratamientos de belleza on line, que se está convirtiendo en una experiencia favorita para gran parte de los consumidores de este tipo de servicios, también ofrecerá importantes descuentos, tarjetas VIP para los primeros solicitantes, sorteos del productos exclusivos etc

Entre los expositores confirmados se cuentan centros como: Sansa Fitness especialista en readaptación física, el prestigioso centro Beauty&wellness Center Sants que ofrecerá entre otras cosas cañas de bambú y Cráneo facial, Virginia Cuevas la reconocida neurópata y profesora de yoga y meditación, El Centro Platmilum con Biomesoterapia y tecnología inteligente para la Belleza, Master Lash Studio con Extensión de pestañas y diseño de cejas. También distribuidores independientes de la reconocida marca global Nu Skin con productos estrella de nueva tecnología facial y corporal rejuvenecedora con garantías desde la primera sesión o Terapias Egeo con Terapias energéticas y naturales, según explica Wonder World Media http://wonderworldmedia.es la agencia de comunicación oficial del evento que además se encargará de incluir y apoyar a los profesionales del sector en su estrategia de crecimiento.

Se prevén más de 40 expositores cuya diversidad será notable. Entre ellos se cuenta con servicios de terapias naturales, peluquería, barbería, tratamientos faciales, manicuristas, quiroprácticos, fisioterapeutas, entrenadores personales etc.

A su vez, se cuenta con la presencia del mago Zelig, un mago popular mentalista internacional, el cual animará la velada sorprendiendo a los visitantes y creando un espacio de diversión. Entre los lugares donde habitualmente trabaja se cuentan eventos en Camp Nou, Ocean Club Barcelona o el Hotel W.

Además Grill Hill Rondo ofrecerá un catering exquisito con alimentos de alta calidad e ingredientes naturales, expertos en conservar el sabor de forma hipocalórica y sana. Esta convocatoria que une clientes y proveedores de dicho mercado, sigue creciendo, y esta vez, promete sorprender de nuevo con una nueva fórmula. Que hará de este evento una experiencia única.

El punto de encuentro está diseñando para conocer diferentes centros de cuidado y bienestar de la ciudad. Recibir promociones, recomendaciones, consejos de estilo, precios especiales, participar en sorteos y disfrutar de un ambiente inmejorable.

En esta celebración se va a contar con la presencia de profesionales del espectáculo y catering que harán de la experiencia de consumo también una experiencia sensorial.

Días: 9 y 10 de febrero

Lugar: Carrer del Bruc 147 (paradas de metro: Diagonal o Verdaguer)

Horario del sábado: 11h a 20h

Horario del domingo: 11h a 18h

Se espera a todos los que quieran asistir en esta jornada de puertas abiertas, que sin duda va a constituir de gran interés y no va a dejar indiferente a los fanáticos del sector.

Contacto

Nombre contacto: Sonia G. Hernandez

Teléfono de contacto: 665775878