Familias: el verano dispara la preocupación de las familias con padres mayores que viven solos

Día Mundial de las Familias - Durcal Teleasistencia

(Información remitida por la empresa firmante)

Durcal Teleasistencia analiza cómo viajes, segundas residencias y agendas propias están redefiniendo la forma en la que las familias acompañan a las personas mayores sin interferir en su autonomía

Madrid, 14 de mayo de 2026.- Coincidiendo con el Día Internacional de las Familias, el 15 de mayo, el verano vuelve a poner sobre la mesa cómo han cambiado las dinámicas de cuidado en los hogares. Durante años, las vacaciones seguían un patrón claro: los hijos organizaban sus planes y los padres mayores se adaptaban. Hoy, esa lógica empieza a invertirse.



Cada vez más personas mayores mantienen sus propios planes durante los meses de verano: viajan, pasan temporadas fuera o continúan con su rutina lejos del calendario familiar. Una autonomía creciente que no elimina el cuidado, pero sí cambia la forma en la que las familias se relacionan con él.



El reto ya no pasa únicamente por cuidar, sino por encontrar formas de acompañar sin limitar esa independencia. Saber que todo va bien sin necesidad de llamar constantemente, preguntar dónde están o depender de terceros se ha convertido en una de las principales preocupaciones de muchas familias durante los meses de verano.



En España, esta transformación se produce en un contexto de envejecimiento sostenido. Según el Instituto Nacional de Estadística, la población mayor de 65 años supera ya los 9 millones de personas. A esto se suma que, según datos de Eurostat, cerca del 30% de las personas de entre 50 y 64 años presta algún tipo de cuidado, principalmente a familiares, lo que refleja hasta qué punto el acompañamiento sigue dependiendo del entorno cercano, incluso en contextos de mayor autonomía.



El verano se convierte así en un momento especialmente revelador. Padres que organizan sus propias estancias, que no siempre coinciden con las vacaciones de sus hijos o que prefieren mantener su independencia en lugar de integrarse en planes familiares.



"El cambio no es solo que las personas mayores sean más activas, sino que toman sus propias decisiones también en verano. Y eso obliga a las familias a replantear cómo acompañar sin interferir en sus planes", explican desde Durcal, startup especializada en teleasistencia.



Este nuevo escenario se da, además, en edades avanzadas. Actualmente, más del 65% de los usuarios de Durcal supera los 80 años, lo que refleja hasta qué punto la autonomía se mantiene en etapas cada vez más tardías. Contar con una respuesta rápida ante cualquier imprevisto resulta clave, especialmente cuando la familia no está cerca: el sistema permite activar una emergencia en apenas 12 segundos.



Cada vez más familias recurren a soluciones de teleasistencia que les permitan mantenerse conectadas sin necesidad de supervisión constante. Funciones como la localización en tiempo real compartida entre distintos miembros de la familia, los avisos automáticos de entradas y salidas de lugares habituales o la conexión inmediata con emergencias ayudan a acompañar a las personas mayores también durante el verano, incluso cuando hijos y padres se encuentran en lugares distintos.



Más allá de la tecnología, el reto es cultural. Asumir que el cuidado ya no pasa por organizar la vida de los padres, sino por adaptarse a la suya. Mantener canales de comunicación claros, respetar decisiones y encontrar formas de estar presentes sin necesidad de supervisión constante.



"El objetivo no es estar encima, sino estar disponibles. Y eso implica cambiar la forma en la que se entiende el cuidado", señalan desde la compañía.



En un momento en el que la generación silver redefine qué significa envejecer, el verano deja de ser una excepción para convertirse en el reflejo más claro de ese cambio: padres con planes propios y familias que aprenden a acompañar desde otro lugar. Un reto que, cada vez más, forma parte de la realidad cotidiana de millones de hogares.

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