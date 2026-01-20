El fenómeno europeo de los paquetes perdidos llega a intu Xanadú

Los paquetes perdidos llegan a intu Xanadú - KING COLIS

- Del 26 de enero al 1 de febrero, el destino madrileño será la sede de la tienda pop-up en la que se pondrán a la venta 10 toneladas de cajas con contenido sorpresa

Madrid, 20 de enero de 2026.- Tras su exitoso paso por diferentes ciudades españolas durante 2025, el fenómeno de los paquetes perdidos llega a intu Xanadú desde el lunes 26 de enero al domingo 1 de febrero con una tienda pop-up en la que se pondrán a la venta 10 toneladas de cajas con contenido sorpresa.

La start-up francesa King Colis se encarga de recuperar todos los paquetes perdidos que han sido enviados por comercio electrónico y que por diferentes motivos no se han entregado a sus destinatarios. Cada año, se estima que 12 millones de paquetes comprados a través de la venta online desaparecen a menudo debido a datos incorrectos de la dirección postal o de envío.

Tras reembolsar el dinero a los destinatarios, los paquetes no entregados eran destruidos por las empresas de logística encargadas del transporte, pero gracias a empresas como King Colis, este proceso permite reducir la huella ecológica causada por los residuos al darles una segunda vida.

El contenido de los paquetes es desconocido antes de abrirlos y se venden exactamente en el mismo estado en el que se recibieron, por lo que la sorpresa se mantiene intacta hasta que se abren las cajas. Los paquetes se venden al peso a precios muy atractivos, y se pueden comprar tantos kilos como deseen. El precio por 100 gramos para los paquetes estándar es de 2,29 euros y para los premium es de 2,99 euros.

El funcionamiento es muy sencillo, cada visitante dispone de 10 minutos para elegir los paquetes y está prohibido abrirlos antes de la compra. Una vez abonado se puede abrir y descubrir la sorpresa que contiene: desde productos de tecnología, hasta ropa de diseño, zapatos, relojes, videojuegos, artículos de belleza o de colección. Nadie sabe lo que hay dentro, pero las oportunidades están siempre garantizadas.

“Siempre es divertido y emocionante”, comenta Killian Denis, CEO y cofundador de KING COLIS. “Nunca sabes lo que vas a encontrar al abrir la caja. A veces hay verdaderos tesoros en los paquetes. Por ejemplo, al desembalar uno de ellos, uno de nuestros clientes tuvo de repente en sus manos un pequeño lingote de oro de colección. También tuvimos un comprador que se encontró ante un Rolex de segunda mano... Por supuesto, tu suerte juega un papel importante en lo que puedas recibir en tus misteriosos paquetes. Es un poco como jugar a la lotería”.

El éxito en España ha quedado demostrado en cada uno de los 12 Pop-Up organizados durante el año 2025 en diferentes ciudades: Madrid, Valladolid, Granada, Bilbao, Vigo, Barcelona, Asturias, Murcia, Elche, Zaragoza (dos veces) y Salamanca con un total de 81.000 visitantes, en donde se han vendido más de 93 toneladas de paquetes perdidos. Cifras que consolidan el interés del público por este formato innovador y sostenible y que ahora estará disponible para todos los visitantes de intu Xanadú.

Fecha: Desde el lunes 26 de enero al domingo 1 de febrero.

Horario: de 11:00h a 21:00 horas.

Lugar: Plaza Xanadú (planta alta)

- Entrada gratuita. Los menores deben ir acompañados de un adulto.

- Existen “fast passes” para aquellos que quieren ahorrar tiempo y evitar colas. Los pases se pueden comprar en la web: www.king-colis.com/es

Para más información: https://www.intuxanadu.com

Sobre intu Xanadú

Construido en el año 2003, intu Xanadú es el complejo comercial y de ocio más grande de la Comunidad de Madrid. Con una superficie total de 154.000 metros cuadrados en dos niveles, más de 220 tiendas y 10.000 plazas de aparcamiento, alberga operadores de primer nivel como Grupo Inditex, El Corte Inglés, Decathlon, Hollister, Primark, H&M, Mango, Scalpers y Apple. Con hasta 13 millones de visitantes al año, dispone de ‘ágora by intu Xanadú’, un espacio único que aúna gastronomía y entretenimiento en un entorno rodeado de naturaleza, innovación, confort y bienestar. Un destino de ocio para disfrutar de SnoZone, la única pista de esquí cubierta de España y la más grande de Europa con 18.000 metros cuadrados; Cinesa Luxe, Atlantis Aquarium y el nuevo Ilusiona. Una estrategia enmarcada en su concepto de complejo comercial que viene potenciada por Nuveen desde el año 2017 y Rivoli Asset Management desde su reciente compra en febrero de 2025. intu Xanadú cuenta con un sólido compromiso con la creación de valor a la sociedad y la generación de un impacto positivo en su desempeño ambiental y en las comunidades locales de su entorno.

