La firma C&A y el primer Verdecora de Galicia aterrizan en el C.C. Vialia Vigo

Vigo, 11 de junio de 2021. El centro comercial Vialia Estación de Vigo suma dos nuevas enseñas a su oferta comercial con la apertura de C&A y Verdecora. Con esas nuevas incorporaciones, el centro comercial gestionado por Nhood que abrirá sus puertas en septiembre de 2021, cuenta ya con un 90% de la superficie comercializada.

Con una decoración inspirada en la naturaleza y un establecimiento más sostenible con el medio ambiente, C&A estará ubicado en la planta alta y contará con 1.565 metros cuadrados de superficie. Con 180 años de historia, C&A sigue actualizándose temporada tras temporada para ofrecer a sus clientes las últimas tendencias con moda de calidad para toda la familia y para todos los cuerpos. Además, gracias a su compromiso en hacer que la sostenibilidad sea la norma, los clientes encontrarán colecciones pensadas para todos, que le sientan bien al planeta y a las personas.

Verdecora, con más de 28 años de experiencia en el sector de jardinería y con 13 tiendas repartidas por toda España, ofrece a sus clientes todo tipo de productos y mobiliario de jardinería, plantas interiores y exteriores, servicios y accesorios para mascotas e incluso productos de alimentación veganos y cosmética natural, entre otros. El local, que abrirá sus puertas el próximo mes de septiembre, estará ubicado en la planta alta del centro comercial vigués y dispondrá de 1.558 metros cuadrados de superficie.

El proyecto de Thom Mayne, que está presupuestado en 93 millones de euros y dispondrá de 43.080 metros cuadrados, albergará locales como Alcampo, Primark, FNAC, un club deportivo MeUFIT by Mais Que Auga, Cines Yelmo, Hunkermoller, TiendAnimal, Arenal, Adidas, JD, la tienda de ropa deportiva AW LAB, RKS footwear, la peluquería Llongueras, The Body Shop; y restaurantes como La Pepita, un nuevo concepto vegetariano Centeno by Rafa Centeno, Koa Poke, Muerde la Pasta, KFC, PadThaiWok, Café Olé, McDonald’s o la heladería Smooy, entre otros.

Sobre Nhood

Nhood, nuevo operador inmobiliario mixto. Nhood es un actor en la regeneración inmobiliaria urbana bajo el triple impacto positivo: social, medioambiental, económico (Personas, Planeta, Prosperidad).

Su experiencia abarca las actividades de animación, explotación y comercialización de sitios mixtos, la gestión de activos y el desarrollo y promoción, al servicio de una visión de ciudad más resiliente, ecológica y fuerte, con gran mezcla de funciones y usos locales (comercio local, economía circular, vivienda, oficinas, urbanismo de transición y usos terciarios). Nhood reúne las habilidades y conocimientos inmobiliarios de 1.029 expertos en 10 países europeos para regenerar y transformar de manera sostenible una cartera inicial gestionada de casi 300 espacios comerciales en Europa, incluidos 30 en España, con un potencial de 30.000 viviendas en 40 proyectos y 23 proyectos de desarrollo. Además de la gestión de activos valorados en más de 8.000 millones de euros.

