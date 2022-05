Frank Recruitment Group, participará en la próxima edición de JOBarcelona, el próximo 31 de mayo

JOBarcelona celebra su décima edición en el Camp Nou, apostando por su formato más innovador

Frank Recruitment Group es una de las empresas que participará en el evento JOBarcelona. La firma está buscando recién graduados con francés, español y catalán para poder comentar con ellos los primeros pasos hacia su carrera en reclutamiento, y tener la oportunidad de hablar con ellos de cómo es trabajar en el sector.



“El recruitment puede ser una carrera increíblemente gratificante y rentable”, dice Guv Jassal, quien lidera la adquisición de talento para la firma en las oficinas de Barcelona y Madrid, las cuales emplean actualmente, a más de 150 personas. “Estamos deseando salir ahí fuera y hablar cara a cara sobre el conjunto de habilidades necesarias para destacar, así como de las recompensas que se ofrecen a aquellos que poseen estas competencias”.



La firma se enfoca en encontrar talento de alta demanda y especializado en áreas de tecnología de cloud como Salesforce, Microsoft y Amazon Web Services (AWS); un área de la tecnología que ha vivido un increíble crecimiento en los últimos dos años y que actualmente se enfrenta a una crítica escasez de talento cualificado. La demanda de estos productos vio un notable incremento durante la pandemia – con Salesforce reportando un crecimiento año a año por encima del 24% en 2020 y 2021, los ingresos derivados de la nube de Microsoft aumentaron en un 32% a 23.4$ el pasado año, y AWS ha visto incrementados sus ingresos de 35$ en 2019 a 62$ en 2021.



Este crecimiento también se ha visto reflejado en Frank Recruitment Group. Habiendo empezado con tres empleados en una Oficina del noreste de Inglaterra en 2006, cuenta actualmente con más de 3000 personas, con personal basado en sus 23 oficinas localizadas en 10 países diferentes a través de Europa, Norte América y Asia Pacífica, y más localizaciones cuya apertura está programada para el año entrante. Esto ha supuesto oportunidades para sus reclutadores recién graduados no solo en sus países de origen, sino también en su progresión de carrera alrededor del mundo para aquellos que así lo quieran.



Con un programa de formación pionero para asegurar que sus Consultores en reclutamiento se conviertan en expertos en su campo, es una oportunidad única para recién graduados que estén buscando su primera oportunidad. “Hemos sido reconocidos por proveedores como Salesforce y Microsoft por nuestro conocimiento en el mercado, que es algo único para un reclutador” añade Guv. “La selección no es un negocio nuevo, por lo que nuestro modelo se ha basado enteramente en mejorar lo que hacen nuestros competidores y en adquirir este conocimiento de algunos de los nombres más reconocidos de la tecnología cloud. Esto ha ayudado a construir nuestra reputación como voz de confianza, permitiéndonos trabajar con marcas líderes a nivel global. Esto, casa con nuestro remarcable crecimiento, y nos hace destacar como una opción de carrera emocionante para cualquier persona ambiciosa participante en el congreso JOBarcelona, el 31 de mayo del 2022 en el Camp Nou, y que quieran descubrir las oportunidades que tiene frente a ellos”.



• En esta edición participarán más de 100 empresas y entidades que ofrecerán más de 4000 ofertas de empleo, así como prácticas y todos los tips de orientación profesional.



• El congreso contará con actividades como speed datings, IT hackathon, conferencias, entrevistas, talleres, gamificaciones, presentaciones, y mucho más.



• La organización espera atraer al mejor talento en su edición más experiencial y tecnológica, para conectarlo con las empresas que apuestan por los jóvenes.



Para participar, los candidatos deben registrarse gratuitamente en www.jobarcelona.com y descargar la entrada. Además pueden aplicar a ofertas, apuntarse a conferencias, workshops y actividades. La consultoría fundadora y organizadora del evento, Talent Point, presenta esta décima edición en su formato más innovador.



• CONFERENCIAS: https://www.jobarcelona.com/actividades



• WORKSHOPS Y RETOS: https://www.jobarcelona.com/retos



• EMPRESAS: https://www.jobarcelona.com/empresas



• OFERTAS: https://jobinplanet.com/intranet/evento/35/ofertas







Contacto

Nombre contacto: Marta de Llauder

Descripción contacto: Directora General Talent Point & JOBarcelona

Teléfono de contacto: 636643770