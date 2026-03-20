La Fundación Vicente Ferrer celebra Esentia, su primera gala solidaria por la infancia

Fundación Vicente Ferrer - FVF

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de marzo de 2026.-

Gala Esentia se presenta como la primera gran noche de la infancia. Un evento solidario que nace con vocación de cita anual de quienes comparten el humanismo que inspira la labor de la organización. El evento tendrá lugar el 18 de junio en la Galería de Cristal de Palacio de Cibeles y rendirá homenaje a 30 años de historia y trabajo de la Fundación en España

Nace Gala Esentia, el gran encuentro solidario de la Fundación Vicente Ferrer a favor de los derechos de la infancia. El próximo 18 de junio en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles tendrá lugar la I edición de Gala Esentia, con la que conmemora 30 años de historia y trabajo en España y más de 55 años transformando vidas en la India y en otros países.



En 1996, la Fundación Vicente Ferrer abre su sede en España para garantizar la continuidad del proyecto que se hacía desde la India y activar algo todavía más profundo: una ciudadanía consciente, crítica y comprometida. En este sentido, la Fundación ha sido pionera en España en el apadrinamiento, una forma de participación solidaria que ha permitido crear vínculos profundos entre personas de realidades muy distintas.



Por eso, hoy la Gala Esentia nace con la vocación de convertirse en la gran cita anual de quienes comparten el humanismo que inspira nuestra labor. Un evento que nace con el propósito de consolidarse como la gran cita solidaria anual, concebida no como una gala convencional, sino como una experiencia narrada: un relato vivo y en movimiento que se construye a través de capas, escenas y símbolos, e invita al público a participar, reconocerse y conectar con lo esencial.



El evento se articulará en tres actos con identidad propia —Origen, Acción y Emoción—, que recorrerán la esencia y el legado de la Fundación.



Esta edición contará además con la participación de voces de referencia y perfiles de alto nivel que se suman al cambio. La actriz y cantante española Leonor Watling ejercerá como maestra de ceremonias, así como también contará con la participación de la actriz, presentadora y escritora Cayetana Guillén Cuervo, embajadora de La Fundación.



El chef Mario Sandoval, será el encargado de diseñar la propuesta gastronómica de la noche.



Alineada con los valores de abundancia dinámica, capacidad creativa y conexión transformadora que definen la identidad de la Fundación Vicente Ferrer, la Gala Esentia es una invitación a transformar la sensibilidad en compromiso real. La gala nace bajo un manifiesto claro: regresar a la esencia, a lo imprescindible, a aquello que sostiene la vida y permite que las personas avancen con dignidad.



La gala contará con distintas vías de colaboración, entre ellas la asistencia mediante cubierto solidario, la participación a través de patrocinios y una fila cero para quienes deseen contribuir sin acudir al evento.



"Gala Esentia es una invitación a sumar desde lo más humano: pequeñas acciones que juntas generan un gran impacto. Regresar a la esencia es también un homenaje a quienes defienden lo que de verdad importa: la igualdad, la dignidad y la libertad, valores que forman parte del legado de Vicente Ferrer y que hoy siguen vivos allí donde la Fundación desarrolla su labor. Ese es el legado que celebramos y el futuro que queremos seguir construyendo", concluye Luz María Sanz, Directora General de Fundación Vicente Ferrer España



Web de Gala Esentia y en este enlace es posible descargar las imágenes.



Emisor: Fundación Vicente Ferrer

Contacto

Nombre contacto: Roman

Descripción contacto: Roman Reputation Matters

Teléfono de contacto: 934 142 340



