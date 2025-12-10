El fútbol es el deporte más eficiente para marcas de 5 sectores económicos

Top 1 en eficiencia fútbol - OnStrategy

El fútbol es el deporte más eficiente para las marcas de la mitad de los sectores analizados, según el estudio 'Eficiencia de 30 deportes como touchpoints para marcas de 10 sectores. Atención, relevancia y eficiencia', realizado por la consultora OnStrategy, especializada en la creación, construcción y optimización del valor económico y financiero de negocios y marcas

Madrid, 10 de diciembre de 2025.- El fútbol es el deporte más eficiente como touchpoint para marcas de seguros, telecomunicaciones, banca, comida y bebida y distribución no siendo así para marcas de automóvil, transporte, ocio y turismo o moda y lujo. Le siguen el tenis, el automovilismo y motociclismo y el ciclismo, que completan el grupo de disciplinas con mayor potencial para maximizar el rendimiento del patrocinio deportivo.



El informe examina tres indicadores clave, eficiencia, atención y relevancia, para evaluar la eficacia real de los 30 deportes más populares del país: Fútbol, tenis, ciclismo, gimnasia, footing, motociclismo, padel, baloncesto, automovilismo, golf, atletismo, deportes de riesgo, fútbol sala, vela, montaña, rugby, hockey (hierba y patines), balonmano, voleibol, hípica, natación, socorrismo, surf, artes marciales, escalada, boxeo, patinaje, bádminton y caza. De esta manera, el estudio muestra cómo algunos deportes son touchpoints muy eficientes para algunos sectores, como marcas de coches para sector automovilístico evidentemente, pero otras marcas están dirigiendo sus inversiones a deportes menos eficientes en sus categorías dejando así huecos de oportunidades de inversión para sus competidores directos.



Teresa de Lemus, Country Associate Partner de OnStrategy España, afirma: "No todos los deportes funcionan igual para según qué estrategias, pero tampoco para según qué sectores. Hay auténticas oportunidades para las marcas de algunos sectores en deportes que no están siendo correctamente aprovechados como puede ser la vela o el pádel", subrayando la necesidad de que las marcas ajusten sus decisiones de patrocinio a la realidad del mercado y a la afinidad de cada disciplina con los valores de cada categoría.



Con un panel de 140.000 personas, el estudio publica el índice de eficiencia el cual es calculado a partir de la relevancia y la atención de las marcas que los utilizan como touchpoints. El índice de relevancia que alcanza cada una de las marcas expuestas en estos deportes es el resultado de visibilidad, posicionamiento, confianza y admiración, calidad del producto, calidad del servicio, innovación y diferenciación, gobernanza y liderazgo, medio ambiente y ciudadanía e intención de compra.



