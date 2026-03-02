La Gala del Año Nuevo Chino 2026 reúne a la comunidad de estudiantes china en la UCM

Embajador de la Embajada de China en España - AECUCM

La Unión de Estudiantes e Investigadores Chinos en Espana celebró el 27 de febrero de 2026 la Gala de la Fiesta del Año Nuevo Chino 2026 en la Universidad Complutense de Madrid, con la presencia del Embajador de China en España, el Rector de la UCM y representantes de la comunidad académica, en una jornada que combinó tradición, arte y experiencias culturales inmersivas

Madrid, 2 de marzo de 2026.- La Gala de la Fiesta del Año Nuevo Chino 2026 de la Unión de Estudiantes e Investigadores Chinos en Espana se celebró en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Bajo el lema "El galope del corcel, unidos en España", la Unión de Estudiantes e Investigadores Chinos en España (UEICE), con el apoyo de la Embajada de la República Popular China en España, el Instituto Confucio de Madrid y el Centro Cultural de China en Madrid, y en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid y la Asociación de Estudiantes Chinos de la UCM (AECUCM), organizó una celebración marcada por la energía del Año del Caballo.



Asistieron y pronunciaron discursos el Embajador de China en España, Yao Jing; el Rector de la UCM, Joaquín Goyache Goñi; y el presidente de la UEICE, Han Yu, quienes transmitieron mensajes de felicitación y destacaron la importancia de la cooperación educativa y cultural entre China y España.



Durante el acto, se subrayó el papel de los jóvenes como puente entre culturas y como impulsores de la amistad sino-española. Asimismo, el presidente de la UEICE entregó certificados de reconocimiento a los patrocinadores en señal de agradecimiento.



La gala, celebrada de 15:00 a 19:00 horas, se estructuró en tres bloques temáticos —"Origen", "Encuentro" y "Camino"— e incluyó danza tradicional china, música instrumental clásica, flamenco, street dance y actuaciones contemporáneas. Además, se realizaron sorteos con premios que añadieron un ambiente festivo a la jornada.



Tras el espectáculo, los asistentes participaron en una feria cultural inmersiva con nueve espacios interactivos. Entre ellos destacó la actividad de escritura de caracteres chinos, donde los participantes pudieron caligrafiar palabras como "primavera" y "fortuna" y estampar sellos conmemorativos; el taller de "Huadian" (ornamentación tradicional femenina); y la experiencia Hanfu, que permitió vestir trajes tradicionales y conocer el valor histórico y simbólico de la indumentaria china.



"Para quienes están lejos de casa, el Festival de Año Nuevo Chino es una forma de reencontrarnos con la cultura china tradicional", señaló Lin Jiaru, presidenta de la Asociación de Estudiantes Chinos de la UCM. "Queremos que los participantes no solo vean esta celebración, sino que la vivan y la sientan".



La gala se consolidó así como un espacio de encuentro intercultural, fortaleciendo los lazos académicos y humanos entre China y España en el marco del nuevo año.



