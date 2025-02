Hong Kong impulsa la expansión empresarial en Asia desde el MWC en Barcelona

(Información remitida por la empresa firmante)

El organismo Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) y Hong Kong Science and Technology Park (HKSTP) se unen y estarán presentes en un pabellón en el MWC para hacer de puente entre empresas nacionales y el mercado asiático, ofreciendo servicios de asesoramiento y acceso a la red de contactos clave en la región.

En los últimos años, Hong Kong se ha posicionado como un ecosistema de innovación y tecnología mundial donde las startups pueden escalar a nivel internacional por las múltiples facilidades que ofrece.

BARCELONA, 21 de febrero de 2025.

Hong Kong se ha convertido en los últimos años en la puerta de entrada a Asia a nivel comercial. Por ello, la región administrativa de China estará presente en el Mobile World Congress (MWC) de la mano de Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) y del Hong Kong Science & Technology Parks (HKSTP), organismos gubernamentales dedicados a impulsar el comercio y las inversiones en el país asiático. Por segundo año consecutivo, Hong Kong participará en la feria internacional que tendrá lugar del 3 al 6 de marzo en el recinto ferial Gran Vía 2 de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Esta presencia estratégica tiene como objetivo principal posicionar a Hong Kong como centro de innovación, financiero y estratégico clave para startups y empresas que buscan expandirse en el dinámico mercado asiático. También se busca generar asistencia a las ferias comerciales asiáticas de renombre, especialmente InnoEX, en Hong Kong, que se dedica a promover la colaboración e intercambio entre industrias.

La ciudad, ofrece un entorno empresarial favorable con ventajas fiscales, rápido acceso a la financiación, libre comercio e infraestructura de clase mundial, convirtiéndose en un destino atractivo para la inversión foránea y el crecimiento empresarial, así como una ubicación estratégica en el corazón de Asia.

Iris Wong, Director, Merchandise Trade and Innovation Director, External Relations HKTDC afirma que "el MWC es una plataforma inmejorable para mostrar el potencial de Hong Kong como acceso al mercado asiático. Queremos que las empresas catalanas y españolas vean en Hong Kong un socio estratégico para su internacionalización."

Grandes partners

El pabellón de Hong Kong contará con 24 expositores innovadores de cuatro áreas clave: electrónica y robótica avanzadas, inteligencia artificial y datos, transformación digital y ecosistema de empresas emergentes. Aquí se les brindará una plataforma única para establecer contactos y explorar oportunidades de colaboración con empresarios de todo el mundo.

En este pabellón, HKTDC colaborará estrechamente con Hong Kong Science and Technology Parks Corporation (HKSTP), el mayor ecosistema local que impulsa la innovación y el desarrollo tecnológico en Hong Kong, con infraestructura de última generación, programas de incubación, así como una red de apoyo a empresas tecnológicas.

Albert Wong, CEO de HKSTP asiente que "Hong Kong ofrece mucho más que un entorno favorable a los negocios; realmente creemos que una cultura vibrante y entusiastas talentosos de la tecnología en una posición estratégica que llega a los mercados de APAC lo convierten en un lugar ideal para que las empresas internacionales prosperen".

Hong Kong, un ecosistema para el crecimiento empresarial

Cuenta con un PIB de 383.5 billones de dólares (según datos de 2023) y el Gobierno ajusta una previsión de crecimiento para 2025 de un 3%, datos que consolidan a la región administrativa especial de más de 7,5 millones de habitantes como un motor económico clave en el panorama global.

Hong Kong ofrece numerosas ventajas, incluyendo un entorno fiscal favorable, con un impuesto de sociedades del 8,25% para los primeros 2 millones de dólares sobre beneficios, además de libre comercio e infraestructura de clase mundial y acceso al mercado de la Gran Bahía.

El MWC Barcelona servirá como un punto de encuentro para explorar las oportunidades de negocio en Hong Kong. El equipo de HKTDC estará disponible para proporcionar información detallada sobre los servicios que ofrece, incluyendo asesoramiento para la expansión empresarial, acceso a redes de contactos clave.

Además, el organismo tiene previsto organizar varios eventos paralelos, incluyendo seminarios y encuentros de networking dentro del recinto ferial, entre los que destaca la firma de una declaración de intenciones entre el Ayuntamiento de Barcelona y HKTDC.

Acerca de HKTDC:

El Consejo de Desarrollo Comercial de Hong Kong (HKTDC) es un organismo estatutario establecido en 1966 para promover, ayudar y desarrollar el comercio de Hong Kong. Con 51 oficinas en todo el mundo, incluidas 13 en China continental, el HKTDC promueve Hong Kong como un centro global bidireccional de inversiones y negocios. El HKTDC organiza exposiciones, conferencias y misiones comerciales para crear oportunidades de negocio para las empresas, en particular las pequeñas y medianas empresas (PYME), en los mercados continental e internacional. El HKTDC también proporciona conocimientos de mercado e información de productos actualizados a través de publicaciones comerciales, informes de investigación y canales de noticias digitales.

Acerca de HKSTP

La Corporación de Parques Científicos y Tecnológicos de Hong Kong (HKSTP) se estableció en 2001 como un próspero ecosistema de I&T que reúne a 14 unicornios, más de 15.000 profesionales de la investigación y más de 2.200 empresas de tecnología de 26 países y regiones centradas en el desarrollo de tecnologías de salud, inteligencia artificial y robótica, fintech y tecnologías de ciudades inteligentes, etc. El motor en crecimiento ofrece un apoyo integral que incluye infraestructura de I+D, experiencia en inversiones, conexiones industriales y más, para atraer y fomentar el talento, acelerar la ideación y comercializar la innovación para empresas tecnológicas, todo con el recorrido de I&T construido en ubicaciones clave en Hong Kong y ramificado hacia Shenzhen para contribuir continuamente al desarrollo de I&T, convirtiéndose en un pilar de crecimiento para Hong Kong.

