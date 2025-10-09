El humus se cuela en la dieta española, pero no todos son iguales - EROSKI Consumer

La revista CONSUMER revela grandes diferencias entre marcas y destaca la importancia de leer las etiquetas para tener opinión y elegir mejor

España, 9 de octubre de 2025.- El humus, esa crema de garbanzos que hasta hace no mucho era un producto exótico, ha conquistado poco a poco nuestra mesa. Pero, ¿se sabe realmente qué se está comprando? La revista CONSUMER, publicación referente en el ámbito del consumo y la alimentación, ha analizado diez marcas líderes del mercado y ha detectado diferencias notables en ingredientes, calidad nutricional, etiquetado y precio. Una información que invita a formarse una opinión crítica antes de elegir.

Con más garbanzo, mejor elección

El ingrediente estrella del humus es el garbanzo, pero su proporción varía enormemente entre marcas. Mientras que Terra Nostra alcanza un 80%, otras como Taverna o Pekis apenas llegan al 35-37%. Esta diferencia impacta directamente en el valor nutricional del producto, especialmente en su contenido en proteínas y fibra.

Aceite de oliva virgen extra, el más recomendable

El tipo de aceite utilizado también marca la diferencia. El aceite de oliva virgen extra, el más saludable, solo está presente en proporciones destacables en Terra Nostra. En cambio, otras marcas recurren al aceite de girasol o incluso al de nabina (colza), menos valorados nutricionalmente. El tahini, otro ingrediente clave, no siempre se declara en la etiqueta, a pesar de ser esencial para definir el producto.

Atención a la sal y las grasas

Aunque el humus se percibe como un alimento saludable, algunos productos contienen niveles elevados de sal (hasta un 1,5%) y grasas (más del 30%). La falsa creencia de que siempre es una opción ligera puede llevar a error si no se revisan con atención estos datos. Terra Nostra vuelve a destacar como la opción más equilibrada, con bajo contenido en sal y grasas saturadas.

¿Fresco o en conserva?

El humus fresco suele tener mejor composición y sabor, aunque requiere refrigeración. Los productos en conserva, por su parte, tienden a tener menos garbanzo y tener un precio más elevado, posiblemente por el envase de vidrio y el tratamiento térmico que requieren.

Las mejores elecciones

El humus puede ser una opción saludable si se elige bien. Leer las etiquetas y conocer los ingredientes son clave para disfrutar de este alimento sin renunciar al equilibrio de la dieta. Si se tiene en cuenta todo ello, las mejores elecciones, según la relación calidad-precio, son los hummus Eroski pimientos, Eroski original y el de Terra Nostra.

