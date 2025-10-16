Impro Show, Cluedo y El Circo del Miedo, los planes más demandados para Halloween

Las diferentes representaciones de Cluedo en Madrid figuran entre los espectáculos más demandados para Halloween - ATRÁPALO

Los espectáculos teatrales y de improvisación y las rutas nocturnas son las actividades que más interés despiertan entre los usuarios de ATRÁPALO.

Barcelona, 16 de octubre de 2025. El espectáculo de improvisación 'Impro Show' de Barcena y las diferentes representaciones de Cluedo en Madrid, como 'Cluedo 1860: El Golem', 'Cluedo 1910: asesinato en la Mansión Northampton' y 'Cluedo 1920: los cadáveres no hablan', son los planes más demandados por los usuarios de ATRÁPALO para disfrutar este Halloween.

Además de estas representaciones, los usuarios de la plataforma de ocio y viajes también se decantan por espectáculos como 'El Circo del Miedo' en Zaragoza y 'El Circo Maldito' en Madrid, con su combinación de humor y terror protagonizada por excéntricos artistas internacionales.

Junto a los espectáculos teatrales y circenses, los usuarios de ATRÁPALO también muestran un gran interés por las propuestas culturales, entre las que destacan las rutas nocturnas por el cementerio de Sant Andreu o los misterios del Barrio Gótico, ambas en Barcelona; las rutas por el Madrid oculto y el espectáculo de mentalismo de Pablo Raijenstein en el Museo de Cera de Madrid.

"Hemos puesto mucho esfuerzo en preparar una gran variedad de experiencias para este Halloween que realmente tenga algo para todos. Ya sea porque te atraigan las obras de teatro intrigantes, las rutas nocturnas llenas de misterio o los espectáculos circenses emocionantes, queremos que cada persona encuentre su manera especial de disfrutar este Halloween", afirma Eva Cuervas, Product Manager de Ocio Urbano de ATRÁPALO.

En esta línea, la plataforma también incluye propuestas para toda la familia, como el espectáculo teatral 'Una castanyada de por' en Barcelona, 'Granja Aventura Park' en Viladecavalls (Barcelona) o 'Pumpkin Experience' en Ugena (Toledo). Y otra cita habitual en estas fechas para disfrutar en familia es la visita a parques temáticos como PortAventura Park o Parque Warner, que ofrecen una programación especial con motivo de Halloween.

ATRÁPALO, fundada en el año 2.000 y con sede en Barcelona, es una plataforma online dedicada a promocionar ofertas de viajes y experiencias. ATRÁPALO ofrece entradas, hoteles, viajes, vuelos, trenes, escapadas, cruceros, actividades, alquiler de coches y cuenta con una división de viajes para empresas. Con más de 8 millones de usuarios, ATRÁPALO tiene presencia en España, Chile, Colombia, Perú y Argentina.

