InCruises ofrece distintas formas para ayudar a un profesional motivado a ahorrar y ganar dinero viajando

El programa inCruises Partnership hace realidad el sueño de ganar dinero viajando para muchos profesionales a los que les encantaría encontrar una forma más inteligente y alegre de ganar dinero y ganarse la vida. Como era de esperarse, esto hace que la oferta de inCruises sea particularmente atractiva para el profesional motivado que desea ganar dinero y vivir bien

Lo primero, primero

Antes de entrar en las características de este programa de asociación y los beneficios que lo acompañan, es importante saber quién es elegible. Para empezar, cualquier persona que desee formar parte de inCruises deberá tener 18 años o más. Además, sólo individuos (frente a las sociedades, asociaciones y fideicomisos) pueden ser titulares de una Asociación inCruises. ¿Cómo funciona? La compañía proporciona membresías asequibles con lucrativas recompensas.



Por lo general, las personas se unen a inCruises como Miembros en primer lugar porque el Programa de Membresía de inCruises es tan fácil como pagar $100 USD al mes. Esta cuota de membresía es un pequeño precio para los beneficios que se disfrutan de la membresía. Dichas ventajas incluyen viajes de lujo a lugares exóticos por una fracción de lo que uno pagaría sin una membresía de InCruises.



200 Créditos de Crucero se acreditan en la cuenta de un miembro por cada pago de $100 USD de sus cuotas mensuales de membresía. Los créditos de cruceros de InCruises no tienen valor en efectivo, no son inversiones y no se pueden canjear excepto dentro de InCruises. Es decir, los miembros solo pueden usar los créditos para reservar sus vacaciones en crucero a través del sitio web de inCruises.



Es importante destacar que los créditos de crucero de inCruises se acumulan siempre y cuando los miembros sigan activos pagando su membresía mensual y se pueden usar para cubrir las tarifas de cruceros, como los cargos portuarios y los impuestos y tasas gubernamentales aplicables. Los vuelos, las tarifas de procesamiento y cancelación, los paquetes de comidas y bebidas especiales, los gastos personales, los tours y excursiones, las propinas pagadas por adelantado y el seguro de viaje no están cubiertos con los créditos de crucero de inCruises.



Beneficios para toda la familia

Aunque cada membresía de inCruises debe asociarse a un solo individuo, es cierto que no solo una persona tiene que beneficiarse de los créditos de crucero acumulados. Esto se debe a que los Créditos de crucero se aplican a cualquier reserva de cabina (incluso cabinas que albergan a varias personas) siempre y cuando al menos una persona dentro de esa cabina sea miembro de inCruises. Además, aunque no se le permite pagar más de la tarifa mensual de $100 USD, es cierto que si viaja con un cónyuge o con familiares y amigos adultos, ellos también pueden convertirse en miembros de inCruises y hacer que sus Créditos inCruises acumulados se apliquen al viaje reservado juntos.



Más que viajar: Las oportunidades financieras disponibles a través del ahorro de la membresías de inCruises y las ganancias de las asociaciones

Naturalmente, uno de los beneficios obvios de ser miembro de inCruises es el dinero que se ahorra mientras viaja con estilo. Al ganar dos Créditos de crucero por cada dólar de membresía, los miembros pueden ganar dinero viajando, ya que gastan mucho menos. Lo mejor de todo es que el miembro puede actualizar su cuenta de inCruises utilizando la oportunidad de asociación por $195 dólares, convertirse en socio independiente de inCruises durante 1 año e invitar a sus seres queridos a participar en el acto y ayudarlos a ganar dinero viajando. A partir del segundo año, el inCruises Partnership cuesta $95.



Además de ahorrar a través de las membresías, también hay oportunidades financieras disponibles para los socios de inCruises. A diferencia de los Miembros de inCruises que compran una membresía para ahorrar mientras viajan por el mundo con estilo, los Socios Independientes de inCruises promueven membresías y ganan comisiones, bonificaciones y otros incentivos a través de sus recomendaciones. Lo mejor de todo es que es posible ser socio y miembro de inCruises y disfrutar de lo mejor de ambos mundos. Estas personas se conocen como "Partner Members". Los Partner Members también se benefician de la exención de su propia cuota de afiliación de $100 USD si tienen al menos cinco referencias de membresía activas.



Es seguro decir que convertirse en socio es la mejor forma de ganar dinero viajando con inCruises.







