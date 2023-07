Se inician las primeras viviendas industrializadas para damnificados por el volcán de La Palma

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 21 de julio

Más de una docena de afectados por el volcán Tajogaite optan por el sistema industrializado Sismo Spain para construir su nueva casa en La Palma. Se trata de viviendas de alta calidad construidas con un sistema modular que en su núcleo se rellena de hormigón. Arystone Properties, colaborador de Sismo Spain en Canarias, calcula que el plazo de ejecución estará en torno a los 9 meses

Casas unifamiliares de 100 metros cuadrados a un precio aproximado de 120.000 euros, construidas bajo el concepto ‘llave en mano’. Así son las primeras 12 viviendas industrializadas de Sismo Spain que se levantarán en La Palma, después de que en 2021 la erupción del volcán Tajogaite dejara a miles de personas sin hogar.



Se trata de una solución real y definitiva para estas familias que actualmente viven de forma temporal en los contenedores o las casas de madera que el Gobierno canario habilitó para los damnificados. Algunos de ellos viven de alquiler o en casas de amigos y familiares. Casi dos años después de perderlo todo, se encuentran a pocos meses de tener un hogar en el que empezar de nuevo.



Sus nuevas viviendas industrializadas no difieren en absoluto de una casa convencional, ni en diseño ni en acabados. Todo lo contrario, se trata de viviendas de alta calidad, construidas con un sistema modular que en su núcleo se rellena de hormigón. La única diferencia es la rapidez de ejecución, que permitirá terminar las viviendas en tan solo 9 meses desde el inicio de los trabajos.



Esta es la principal ventaja de la tecnología Sismo, un sistema que está presente en más de 80 países del mundo, y que lleva más de diez años aplicándose a proyectos de construcción de todo tipo en España, desde unifamiliares y adosadas hasta bloques de apartamentos y oficinas.



"Son viviendas que no tienen nada que envidiar a una vivienda convencional, todo lo contrario, son incluso mejores", señala David Hernández, Director Técnico de Arystone Properties, promotora y constructora local encargada de llevar a cabo los trabajos.



Construcción industrializada, una solución real

Sismo Building Technology Spain, el sistema industrializado líder en España, y Arystone Properties, promotora inmobiliaria de las Islas Canarias, colaboran desde hace años en la construcción de viviendas industrializadas de lujo en Tenerife y Gran Canaria. Cuando el volcán entró en erupción, dejando tras de sí más de 7.000 desplazados en La Palma, Arystone Properties lo vio claro: este tipo de proyectos podía ofrecer una respuesta real y rápida a los miles de damnificados que habían perdido su casa.



El sistema de construcción Sismo mejora notablemente los plazos de ejecución frente a la construcción tradicional y otros sistemas modulares. Los sistemas prefabricados suelen presumir de realizar la construcción de una vivienda en pocos meses, pero en ese plazo no está incluido el tiempo que se requiere para su producción en fábrica, que a veces supera los 18 meses, señala Javier Rabadán, Director Comercial de Sismo Spain. "En Sismo, cuando se habla de plazos, se refiere única y exclusivamente al tiempo que se necesitará para ejecutar los trabajos en obra, ya que la fabricación de los paneles también es rápida", añade Rabadán.



Además, Sismo Spain es un sistema constructivo integral, que permite realizar estructura y aislamiento al mismo tiempo. Esto supone una reducción considerable de los plazos de ejecución de la fase estructural, de hasta un 60%, lo que se traduce en una entrega anticipada de las viviendas, algo aún más necesario en el caso de los damnificados por el volcán.



Tanto es así que desde Arystone Properties se ha propuesto su incorporación al pliego de condiciones que se está elaborando para la construcción de Viviendas de Protección Oficial que el Gobierno Canario sacará a la venta dentro de sus medidas de ayuda a los damnificados.



Casas más sostenibles con un mayor ahorro energético

La rapidez de ejecución no es la única ventaja que aporta este sistema industrializado. Su excelente aislamiento térmico es otro de los valores añadidos que aporta Sismo Spain a cualquier proyecto de construcción, dotando a las viviendas de certificados de calificación energética A y B.



Su uso en cerramientos, separación de viviendas y forjados, permite un ahorro energético anual directo de entre un 15% y un 50%. Se debe, en gran medida, a que el sistema en sí elimina los puentes térmicos y dota a la vivienda de una envolvente perfecta. Además, no hay que olvidar que los módulos Sismo se componen de paneles de poliestireno expandido, que cuentan con una excelente capacidad de aislamiento térmico frente al calor y al frío. Esto se debe a la propia composición de este material (un 98% de aire oculto dentro de un 2% de EPS).



Por dar un dato, en España el 42% de la energía que se consume en el hogar se dedica a climatización. Si la vivienda está bien aislada, no solo se ahorra dinero, sino que se gana en calidad de vida al disfrutar de una temperatura adecuada todo el año.



Sismo Spain es la empresa pionera de construcción industrializada en España. Con más de 30 años de experiencia en Europa, empezó su andadura en España en 2012. Desde entonces ha participado en la construcción de más de 800 viviendas industrializadas para distintos proyectos, tanto unifamiliares como plurifamiliares (adosadas y edificios de apartamentos) que se han llevado a cabo en distintos puntos de la geografía española, Marruecos y Portugal.



El principal valor diferencial de su sistema industrializado es que permite realizar estructura, cerramiento y aislamiento al mismo tiempo, lo que reduce los plazos de ejecución y mejora considerablemente la calidad estructural de las viviendas.







