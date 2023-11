Inteligencia Artificial y Policía: Pedro Agudo Novo habla sobre ChatGPT

(Información remitida por la empresa firmante)

La Coruña, 2 de noviembre de 2023.

Una herramienta revolucionaria se suma al arsenal de la Policía Nacional para potenciar investigaciones

El Comisario Pedro Agudo Novo, licenciado en Ciencias Policiales con Grado en Criminología y jefe de brigada de Transformación Digital de la Policía Nacional, ha destacado la importancia de la inteligencia artificial, en particular, ChatGPT, como una herramienta valiosa para mejorar las investigaciones policiales.



En una entrevista, Pedro Agudo, considerado como uno de los mejores investigadores de la policía española, reveló cómo la IA puede utilizarse para fortalecer la labor de las fuerzas de seguridad en la resolución de casos.



La revolución de las fuentes abiertas

En el marco del congreso anual sobre ciberseguridad, C1b3rwall, el Comisario Pedro Agudo Novo explicó el papel crucial que desempeñan las fuentes de inteligencia de fuentes abiertas (Osint) en la labor de la Policía Nacional. Resaltó la necesidad de distinguir entre fuentes abiertas y recursos restringidos, y cómo su equipo trabaja para maximizar los recursos disponibles, incluyendo tecnologías Osint.



Agudo, que tiene una amplia experiencia en investigaciones criminales, señaló que la Policía ya no se limita a las técnicas tradicionales de investigación. Asegura que este cuerpo de seguridad del Estado también ha abrazado las nuevas tecnologías para enfrentar los desafíos en la lucha contra el crimen.



El comisario enfatizó la importancia de adaptarse a un entorno digital en constante evolución y aprovechar al máximo las oportunidades que la inteligencia artificial puede ofrecer.



ChatGPT: un aliado potencial en la investigación policial

Una de las revelaciones destacadas durante la entrevista fue el potencial de ChatGPT en la investigación policial.



Pedro Agudo expresó su optimismo acerca de la capacidad de la inteligencia artificial para recopilar datos e información valiosa en el ámbito de la investigación criminal. Esto incluye el análisis de estructuras económicas, relaciones entre personas y sinergias entre empresas.



El comisario Pedro Agudo hizo hincapié en que la IA no solo puede beneficiar a los periodistas en la obtención de información relevante. También podrían proporcionar a la Policía una valiosa herramienta para avanzar en sus investigaciones.



La capacidad de ChatGPT para procesar grandes cantidades de datos y realizar análisis sofisticados podría revolucionar la forma en que se abordan los casos policiales en el futuro.



Pedro Agudo también enfatizó que la Policía Nacional está comprometida en cumplir con la Ley de Protección de Datos en todas sus actividades relacionadas con la inteligencia artificial.



Asimismo, destacó que la IA tiene un potencial considerable para mejorar las herramientas existentes, como el reconocimiento facial. Esto, siempre que se ajuste a los marcos legales y garantice el respeto a la privacidad de los ciudadanos.



La capacidad de esta tecnología para analizar datos de manera eficiente y ayudar en la resolución de casos representa un avance significativo en el campo de la seguridad pública.



En este sentido, y de acuerdo con el jefe de brigada de Transformación Digital de la de la Policía Nacional, este cuerpo de seguridad se encuentra en la vanguardia de la adopción de estas tecnologías, lo que asegura un futuro más efectivo en la lucha contra el crimen.







