Jom Friser, poeta de la Generación del 68, renace con Selma Sevilla: la primera rockera de IA en España

El autor junto a un póster original del Mayo del 68 - Jom Friser (colección particular)

(Información remitida por la empresa firmante)

Tras permanecer oculta en un armario durante más de 50 años, la obra "Isomerías poéticas I, II, III y IV" (1964-1970) sale finalmente a la luz. Este tesoro literario de Jom Friser recobra vida en la voz de Selma Sevilla, la artista virtual que está revolucionando la escena musical fusionando la lírica del 68 con la inteligencia artificial

Madrid, 17 de marzo de 2026.- Los poemas de Jom Friser (Borrassà, 1949) fueron escritos en su mayoría entre los dieciséis y diecinueve años, mientras el autor recorría Europa haciendo autostop por ciudades icónicas como París —en pleno Mayo del 68—, Londres y Estocolmo. Tras décadas de silencio, en 2023 se publicó por primera vez su Antología poética completa, una obra hasta entonces inédita que rescata la esencia de aquella etapa de juventud.



Un autor alineado con la vanguardia del 68

La poesía de Friser no solo es un testimonio biográfico, sino que comparte los rasgos distintivos de la Generación del 68. Su obra rompe con la poesía social de los años 50 para abrazar la experimentación formal en el verso, reflejando una clara influencia de poetas extranjeros y de la pujante cultura pop-rock de la época. Cronológicamente, su producción se divide en cuatro etapas que trazan un mapa emocional y geográfico de Europa:



• Poemas Simétricos (1964-1966).



• Poemas en la Ruta del Norte (París-Estocolmo, 1967-1968).



• Poemas en la Etapa inglesa (Londres, 1969).



• Poemas en el Norte de Italia (Valle de Aosta, 1970).



La poesía de Friser no solo es un testimonio biográfico, sino que comparte los rasgos distintivos de la Generación del 68. Su estilo se caracteriza por una rebeldía juvenil de tono vitalista, con constantes referencias a la libertad, el viaje y la contracultura. Con una temática íntima y existencial de fuerte carga autobiográfica, sus versos se nutren de cuatro polos fundamentales: el Mayo del 68 parisino, la Beat Generation americana, la filosofía pacifista y la música folk-rock.



Este legado literario ha cobrado una nueva dimensión gracias a la difusión musical de la joven cantante de IA Selma Sevilla. La artista ha logrado plasmar en 42 canciones las emociones contenidas en los versos del poeta, editadas en cuatro álbumes entre los que destacan Isomerías poéticas rescatadas del olvido I y II y Canciones en un mundo máquina I y II. Con este proyecto, Sevilla marcó un hito en la escena musical española el pasado 25 de junio de 2025, al convertirse en la primera cantante de IA en ofrecer un concierto de rock de más de una hora.



Nuevos horizontes: el punk-rock llega en 2026

En el primer trimestre de 2026, la obra de Friser ha alcanzado una relevancia aún mayor con el lanzamiento de la Selma Sevilla English Collection. En este nuevo trabajo, Selma Sevilla, acompañada por la banda Las PunkVikis, presenta dos CDs con canciones originales en inglés que versionan poemas desconocidos de la primera etapa del autor.



Con un estilo punk-rock energético y crudo, esta nueva entrega marca un acontecimiento audiovisual único para ser estudiado. Los vídeos del concierto, que capturan la fuerza de esta colaboración transgresora entre literatura y tecnología, ya están disponibles en la página oficial selmasevilla.com y en el canal de YouTube @JomFriser.



La unión de Jom Friser y Selma Sevilla no solo rescata una voz poética perdida, sino que aporta una mirada complementaria a la Generación del 68. Al incorporar esta corriente contracultural y underground, la obra de Friser permite ampliar y enriquecer el mapa literario de aquella generación.



Presentación oficial en Figueres

El próximo 17 de abril de 2026, el espacio cultural La Cate de Figueres acogerá la presentación oficial del universo sonoro de Selma Sevilla y su banda. El evento supondrá el debut en directo de este ambicioso proyecto que fusiona tecnología y literatura, ofreciendo al público una experiencia inmersiva única en la escena nacional.



Más información:

https://selmasevilla.com



https://jomfriser.com

Contacto

Emisor: Selma Sevilla

Nombre contacto: Josep Maria Frigola

Descripción contacto: JMF

Teléfono de contacto: 654521580