Jornada Regenera en Donostia 2025; Una innovadora formación para profesionales de la salud - Regenera

San Sebastián, 08 de septiembre de 2025.-

El Palacio Miramar de Donostia acogerá el 4 de octubre una jornada única donde profesionales de la salud podrán vivir en directo cómo se aplica la metodología de Psiconeuroinmunología Clínica de Regenera con casos reales.

Regenera organizará el próximo 4 de octubre en el Palacio Miramar de Donostia una jornada de formación sin precedentes para profesionales de la salud, en la que los asistentes podrán vivir en directo cómo se desarrollan las visitas de Psiconeuroinmunología Clínica con pacientes reales.

La Jornada Regenera Donostia 2025, que se desarrollará de 9:00 a 18:00 horas, representa la segunda edición de esta innovadora formación-mentoría tras el éxito rotundo de la primera Jornada celebrada en Buenos Aires, Argentina.

Un formato revolucionario en la formación para profesionales de la salud

Durante la jornada, David Vargas, CEO y Fundador de Regenera, junto a la Dra. Silvia Caro, Médico Internista especialista en PNI Clínica, realizarán dos consultas completas con pacientes reales ante los asistentes, quienes podrán observar la aplicación práctica de la Metodología del Proceso Diagnóstico de Regenera.

"Creemos firmemente que la mejor forma de aprender cómo es una consulta de PNI es viendo cómo se practica realmente", explica David Vargas, CEO y Fundador de Regenera. "Después de 20 años enseñando a miles de alumnos nuestra metodología de proceso diagnóstico a través de nuestras formaciones, sabemos que los profesionales necesitan ver casos reales para comprender verdaderamente cómo integrar este enfoque en sus consultas”.

Medicina integrativa basada en la evidencia

La PNI Clínica aborda al paciente desde una perspectiva integral, considerando las conexiones entre todos los sistemas corporales y su conexión con los acontecimientos de vida del paciente. La Metodología de Proceso Diagnóstico desarrollada por Regenera a lo largo de dos décadas permite a los profesionales de la salud tratar no solo síntomas aislados, sino abordar las causas sistémicas de las patologías.

"Lo más valioso de este evento es que no ofrecemos solo una jornada formativa, sino una experiencia de mentoría directa donde los asistentes pueden hacer preguntas en tiempo real sobre cada caso clínico que observan", añade Vargas.

Una jornada de éxito internacional

La primera edición de la Jornada Regenera, celebrada en Buenos Aires en junio de 2025, registró un sold out completo, confirmando la demanda existente entre profesionales de formación práctica en medicina integrativa.

Para la primera edición de esta Jornada en España, que está patrocinada por la marca Solaray y que tendrá lugar en Donostia el 4 de octubre, hay disponibles 100 plazas con un precio de 75 euros por entrada. Una inversión accesible para profesionales que buscan ampliar sus competencias en PNI Clínica.

Un escenario de prestigio

El Palacio Miramar de Donostia servirá como escenario de esta experiencia formativa única. La elección de este emblemático lugar subraya la importancia que Regenera otorga a ofrecer experiencias de aprendizaje de máximo nivel.

Sobre Regenera:

Regenera es una empresa especializada en Psiconeuroinmunología Clínica (PNI) y medicina integrativa. Con una comunidad de más de un millón de estudiantes y pacientes en todo el mundo, su misión es transformar la salud a través del conocimiento y la aplicación de estrategias basadas en la ciencia y la biología evolutiva.



