L’europea team.blue escull Barcelona com a centre d’excel·lència en Online Brand Protection

Amb més de 20 anys d’experiència en el sector, la barcelonina Ubilibet, part de team.blue des de 2019, es converteix en el centre neuràlgic dels serveis de protecció de marca online del Grup amb la col·laboració estratègica de la tecnològica Corsearch

team.blue compta amb presència en 17 països i una cartera de més de 2,5M de clients a Europa. Amb l’adquisició d’Ubilibet el 2019, el Grup formalitza la seva aposta per expandir la seva cartera de serveis especialitzats en gestió y protecció de marca al continent. Prova d’això és el ràpid creixement del seu equip a Barcelona, que el darrer any ha passat dels 10 professionals als 17 i planeja duplicar aquesta xifra en els propers dos a tres anys per tal de donar servei a les més de 30 marques pertanyents al Grup.



L’imparable creixement dels entorns i hàbits de consum digitals no només ha incrementat les oportunitats de negoci a escala global. L’auge i emergència d’infinitud de canals de venda online també han suposat noves oportunitats per al negoci de les falsificacions, abús de marca i frau online.



Ara més que mai, els actius digitals i propietat intel·lectual dels negocis estan en el punt de mira, la qual cosa posa en risc els consumidors i la reputació de les marques.



Per donar suport a les organitzacions en la lluita contra el frau, team.blue s’ha aliat amb la tecnològica Corsearch per posar a la seva disposició una solució avançada de monitorització multicanal capaç d’analitzar i detectar falsificacions i infraccions de marca en més de 1.500 marketplaces com Amazon o Aliexpress, en més de 70 plataformes de xarxes socials, i detectar aplicacions fraudulentes en més de 75 appstores. Tot plegat, se suma a la monitorització de llocs web, dominis i publicitat en línia.



Corsearch és proveïdor reputat de solucions intel·ligents d’anàlisi i monitorització d’abús de marca online en què confien centenars de negocis a nivell global, entre els quals es troben 73 empreses del Fortune Top 100. La seva tecnologia pionera converteix Corsearch en partner clau en l’estratègia de team.blue de posicionar-se com a líder europeu en Online Brand Protection. Sobre això, David Costa, director d’OBP de team.blue i director general d’Ubilibet ha comentat:



“El nostre objectiu és oferir un servei integral amb què els nostres clients tinguin cobertes totes les seves necessitats pel que fa a la gestió i protecció de marca online, sigui quin sigui el seu sector o mida. Per això és necessari combinar la nostra experiència en el sector amb la millor tecnologia disponible al mercat. Després d’analitzar diferents socis potencials, hem escollit Corsearch, que ens ofereix eines molt fiables i provades.”



Per la seva banda, Stuart Durnham, vicepresident d’aliances i partenariats de Corsearch ha comentat:



“Corsearch està molt entusiasmada per col·laborar amb l’equip talentós de team.blue per ajudar a oferir als seus clients les solucions que necessiten per combatre les amenaces creixents en el terreny de les falsificacions, l’abús de marca i de propietat intel·lectual, i la pirateria per tal de restaurar de nou la confiança en el comerç digital.



La col·laboració amb team.blue dona suport encara més a la nostra missió de crear una Internet més segura i una societat millor per a tothom.”







