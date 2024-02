Love Yarn Madrid, la mayor feria de lanas del mundo ya está aquí

(Información remitida por la empresa firmante)

"Reserva la fecha, porque los días 9, 10 y 11 de febrero tienes una cita con la feria de lanas más grande del mundo. Love Yarn Madrid te espera en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo con 14.000 metros cuadrados dedicados a tu afición: la lana, tejer y hacer ganchillo"

Madrid, 2 de febrero de 2024.- Ha llegado el momento, la segunda edición de Love Yarn Madrid ya está aquí. Los días 9, 10 y 11 de febrero se celebra la mayor feria de lanas del mundo.



Más de 120 expositores, tanto nacionales como internacionales, incluyendo tintoreros, grandes marcas del sector, tiendas, artesanos de lana y complementos, diseñadores… Se encontrarán expositores de España, Chile, Argentina, Francia, Portugal, Países Bajos, Italia, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Turquía, entre otros muchos.



Además, hay preparados más de 60 talleres y masterclass para que se pueda perfeccionar o aprender nuevas técnicas, así como rutas por Madrid de la mano de una guía turística que también es tejedora y explicará anécdotas de la ciudad. "Si nunca habéis tejido, no os preocupéis, esta feria también es para vosotros. Habrá talleres de iniciación gratuitos impartidos por algunos de los expositores".



Dentro de la feria también se encontrarán otras actividades como charlas en el auditorio, una pasarela de prendas tejidas a mano, un espacio dedicado a juegos en el que se pasará un rato superdivertido e incluso un masaje de manos.



Se podrá conocer de la mano de grandes profesionales del sector todo lo necesario para iniciarse en este hobby que mueve millones de personas alrededor del mundo.



Y eso no es todo, la feria cuenta con 9 foodtrucks con comida para todos los gustos. Una vez se entre en el pabellón, no se querrá salir de ahí hasta el cierre. También hay espacios dedicados a reunirse con los amigos de la comunidad tejeril.



En esta segunda edición se espera superar los 9000 visitantes que tuvo la primera edición de Love Yarn Madrid. "Recuerda, los días 9, 10 y 11 de febrero os esperamos en Love Yarn Madrid. Vive en primera persona la experiencia lanera más grande del mundo".



