Luis Vives ofrece plazas limitadas para su curso oficial de ESO para adultos en Madrid

El centro de estudios Luis Vives abre plazas limitadas para su curso homologado a distancia de Graduado en ESO para adultos en pleno centro de Madrid.

Madrid, 13 de octubre de 2025 – El programa de Luis Vives, homologado oficialmente por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, permite obtener el título oficial de Educación Secundaria Obligatoria, fundamental para acceder a estudios superiores, oposiciones o mejorar la situación laboral.

El curso está dirigido a personas mayores de 18 años, aunque existen algunas excepciones para aquellos menores de edad que estén trabajando bajo contrato laboral o hayan cursado estudios en el extranjero fuera del sistema educativo español. Se trata de una oportunidad real y efectiva para quienes, por distintos motivos, no finalizaron la ESO en su momento y desean ahora retomar su formación con todas las garantías.

A diferencia de otras alternativas, como la prueba libre de Graduado en ESO, basadas en una única convocatoria, el curso de Luis Vives se respalda en un sistema de evaluación continua, que permite avanzar de forma progresiva, sin tener que apostar todo a un solo examen final. El alumno va superando materias a lo largo del curso, con el seguimiento constante del profesorado y una metodología pensada para adultos, adaptada a diferentes ritmos y situaciones personales. Esta estructura ofrece seguridad, acompañamiento y una planificación más eficaz para lograr la titulación.

Para poder acceder es necesario haber aprobado previamente los dos niveles obligatorios del primer ciclo, 1º y 2º de ESO. El curso cubre todas las asignaturas exigidas del segundo ciclo, 3º y 4º de ESO y, además, se ofrece en modalidad a distancia, con una plataforma online que permite estudiar y atender a las clases en vivo desde cualquier lugar, pero con la opción exclusiva de asistir a clases presenciales para quienes lo necesiten o prefieran el contacto directo con los docentes. Los exámenes se realizan siempre de forma presencial en la sede del centro en Moncloa, lo que garantiza la validez y el rigor del proceso educativo y certificativo.

Uno de los elementos diferenciadores del centro es el número limitado de plazas. Esto no solo asegura un mejor seguimiento de cada alumno, sino que permite trabajar en grupos reducidos, favoreciendo la atención personalizada y una relación cercana con el profesorado. El centro también ofrece facilidades de acceso, tanto en cuanto a horarios como a métodos de pago, entendiendo las circunstancias de quienes compaginan sus estudios con trabajo o responsabilidades familiares.

El centro de estudios Luis Vives cuenta con una amplia trayectoria en la preparación de pruebas oficiales y formación para adultos, y se ha consolidado como una referencia en Madrid en este ámbito. A través de este curso, ofrece una segunda oportunidad realista y accesible para quienes deseen obtener el título de ESO sin renunciar a sus compromisos actuales.

Además de la flexibilidad, el curso garantiza que el título obtenido sea totalmente oficial y homologado, lo que permite al alumno continuar con estudios de Formación Profesional de Grado Medio, acceder a empleo público o privado que requiera la ESO, o simplemente mejorar su perfil académico y profesional.

Las inscripciones ya están abiertas y, dado el carácter limitado de las plazas, se recomienda a los interesados que soliciten información lo antes posible, hasta finales de noviembre. La matrícula se puede gestionar directamente desde la página web del centro de estudios, por teléfono, a su correo o acudiendo a su sede en la calle Juan Álvarez Mendizábal 56, en pleno distrito de Moncloa.

Este programa representa una solución real y está adaptada a la vida adulta, para quienes necesitan el Graduado en ESO pero no pueden permitirse un sistema rígido o basado en pruebas únicas. En el centro de estudios Luis Vives cada alumno tiene el apoyo y las herramientas necesarias para lograr su título, con flexibilidad, seguimiento cercano y el respaldo de una institución con décadas de experiencia.

