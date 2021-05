La magia de Gloria Heredia y sus amarres de amor recorren el mundo (PARTE II)

Testimonio de Marcela

Marcela es una mexicana de 42 años que contactó con Gloria gracias a los foros de internet y la prensa de su país. Ella estaba pasando por un bache en su relación y estaba desesperada. Una amiga le recomendó a la tarotista de amor Gloria. Ella había tenido un asunto de mal de amores también, y ahora estaba felizmente casada. Gloria había conseguido lo que nadie podía creer. Así que Marcela, tras informarse y leer todas las opiniones y experiencias positivas de miles de personas del mundo que habían recurrido a ella, se decidió a preguntar a Gloria a través de WhatsApp.

Cuando contactó con ella, inmediatamente sintió esa conexión casi mágica. Gloria la entendía a la perfección y analizó su caso. Su trato era tan cálido, tan cercano, humano y sincero que no tuvo ninguna duda de que estaba en buenas manos. Marcela estaba pasándolo realmente mal, pero la confianza y cercanía de Gloria de algún modo la calmaba y le transmitía seguridad y con fianza en que todo saldría bien. Gloria lo vio claro, tal como le dijo a Marcela. El amor existía entre ellos y era amor verdadero, pero las dificultades de la vida y varios asuntos con terceras personas, habían terminado por dañar su relación. Gloria además aconsejó a Marcela cómo empezar a valorarse más, a cuidarse y sentirse guapa por dentro y por fuera. La vidente estaba muy segura de su magia y el poder de sus hechizos, y sabia que conseguiría que ellos dos volvieran a estar juntos ya que eran almas gemelas como le transmitieron sus cartas, pero también sabía que tenía que acompañar y guiar a Marcela para que fuera mejor persona y se quisiera más así misma. Gloria se había convertido en su amiga, su guía y apoyo para siempre.

"Y así fue como Gloria poco a poco se fue convirtiendo en alguien muy especial para mi, me aconsejaba cómo llevar una vida mejor y más saludable y ser la mejor versión de yo misma mientras ella me ayudaba con el amarre de amor a mi pareja. Y sin darme cuenta, poco a poco empecé a valorar mi vida y a ver todo con más optimismo", nos cuenta Marcela.

De esta forma, tras unos meses caminando juntas en búsqueda de la felicidad y del amor, junto al amarre y ritual de Vudú Candomblé que le recomendó Gloria, su pareja se presentó de repente. "La verdad es que ya me sentía mucho mejor conmigo misma, era más positiva y había recuperado mi energía interior. Gloria me había animado a seguir con optimismo pese a que creyera que no habría cambios en mi relación. Pero de repente, un día mi ex pareja se presentó ante mí, me confesó que era el amor de su vida y que se había dado cuenta de que no podía vivir sin mí, que no sabía qué le pasaba pero solo pensaba en mí y deseaba hacerme feliz, y ahí mismo, sin salir de mi asombro, me pidió matrimonio. Yo casi no me lo creía, estaba más feliz que nunca. El amarre de Gloria había funcionado, y no solo me había devuelto la confianza en mí misma, sino también en mi novio de entonces, quien es ahora mi marido. Hoy día tenemos el matrimonio más fuerte de todos los que me rodean. Yo estaré eternamente agradecida a Gloria por su ayuda y amistad, de hecho hasta la invité a mi boda, pero no pudo venir por tener que cuidar de sus niñas que son un encanto. Le debo tanto*", concluye Marcela.

