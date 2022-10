Mail Boxes Etc. y Prestashop asistirán al eShow 2022 en Madrid con novedades en e-commerce y logística

(Información remitida por la empresa firmante)

Mail Boxes Etc. asistirá de la mano de Prestashop, marca perteneciente al grupo Mail Boxes Etc. Worldwide desde 2021, al eShow Madrid, un evento enfocado a conocer las últimas tendencias del cada vez más creciente mercado del e-commerce

Este evento de dos días tendrá lugar el próximo 26 de octubre 2022 en IFEMA (Feria de Madrid) y será una oportunidad única para conocer las novedades y tendencias del mercado a través de más de 250 stands, con espacios de networking y conferencias impartidas por más de 200 ponentes expertos del sector.



Prestashop, la estrella del eShow

Como uno de los referentes del sector del comercio electrónico, PrestaShop contará con un espacio exclusivo, el PrestaShop Village, un área en la que se expondrán el abanico de soluciones de la marca filial de MBE Worldwide y donde se ofrecerán diferentes ponencias enfocadas al presente y futuro del sector. Además, PrestaShop presentará sus avances más innovadores con los que los visitantes podrán crear y desarrollar su propio sitio de eCommerce.



Tal y como relata Jorge González, Head of iberia y Latam de Prestashop: "Es la oportunidad para ofrecer a nuestros usuarios y a todos los emprendedores la posibilidad de encontrarnos e interactuar con nuestro ecosistema. Hemos desarrollado una agenda de mesas redondas y workshops muy interesantes y de alto valor formativo". Adicionalmente, pondrán a disposición de los empresarios e-commerce con facturaciones importantes, charlas enfocadas a temas más específicos como pueden ser el SEO o las conexiones con ERP. Para más información, sobre los eventos y charlas organizadas, puedes seguir el siguiente enlace: enlace



Mail Boxes Etc. complementará el stand con ponencias relacionadas con la logística

Dada la importancia de la e-logistica (logística para el commerce) en la digitalización del comercio global, el director de Mail Boxes Etc. España Gorka Uranga junto con el director de operaciones Alessandro Alterio y el franquiciado MBE de Bilbao y Santander, Eduardo García presentarán ponencias relacionadas con la logística de última milla y la optimización de la logística en un e-commerce, con el objetivo de cubrir uno de los aspectos del ecommerce menos hablados y que más valor genera en el proceso de compra online, dejando entrever el brillante futuro que planteará la unión sinérgica de Prestashop con Mail Boxes Etc.



Mail Boxes Etc. y Prestashop: hacia un futuro servicio 360º

Desde la adquisición en 2021 por parte de Mail Boxes Etc. Worldwide de Prestashop, han estado buscando los puntos en común que les permitan unir fuerzas, buscando la excelencia en cuanto a ser el proveedor líder en servicios logísticos y ecommerce en todo el mundo a través de un servicio integral que incluye desde la creación e-commerce hasta la logística de esta. Tal y como dijo Paolo Fiorelli CEO del grupo Mail Boxes Etc Worldwide "PrestaShop y su equipo son una gran suma a MBE. Al combinar ‘átomos y bits’, diferenciaremos aún más nuestro posicionamiento único en el mercado, lo que permitirá que MBE se convierta en una de las principales plataformas mundiales de comercio electrónico y logística para empresas".



https://youtu.be/3-zpn6ulemg



¿Cómo ir al eShow Madrid 2022 como visitante?

Para asistir presencialmente al evento y a las charlas previamente descritas, puedes registrarte en el siguiente enlace de forma gratuita: enlace







