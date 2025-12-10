Más de 11.000 estudiantes de toda España buscan convertirse en el mejor empresario virtual del país

Archivo - XIV Final Young Business Talents (abril 2025) - YBT - Archivo

- Un total de 11.187 jóvenes preuniversitarios de 406 centros docentes de toda España participan en la decimoquinta edición de Young Business Talents, la mayor competición nacional de simulación empresarial

- Los estudiantes tienen por delante el reto de demostrar su talento en los negocios dirigiendo su propia empresa virtual con el objetivo de conseguir una plaza en la final nacional que se celebrará en abril de manera presencial en Madrid

- La competición permite a los jóvenes aplicar la teoría económica en un entorno práctico y vivir la gestión empresarial en primera persona con el uso de avanzados simuladores

- Las comunidades autónomas que cuentan con mayor representación en esta edición son Andalucía, Galicia, Cataluña, Comunidad de Madrid y Castilla y León

Madrid, 10 de diciembre de 2025.- Un total de 11.187 jóvenes preuniversitarios, pertenecientes a 406 centros docentes de toda España, se encuentran inmersos en la decimoquinta edición de Young Business Talents, la mayor competición nacional de simulación empresarial destinada a estudiantes de entre 15 y 21 años.

Los miles de jóvenes tienen por delante el reto de demostrar su talento empresarial y habilidades directivas para alcanzar el título de ‘mejor empresario virtual de España’ y conseguir una plaza en la final nacional de esta iniciativa educativa organizada por ABANCA y Praxis MMT, que se celebrará el próximo mes de abril en Madrid.

Durante los próximos meses y hasta hacerse un hueco en la final, los equipos participantes de las diferentes comunidades autónomas tienen que dirigir su propia empresa virtual del sector de la alimentación, especializada en la venta de productos lácteos, e intentar llevarla al éxito. Lo hacen utilizando un avanzado simulador de gestión empresarial, donde los alumnos tienen que tomar decisiones estratégicas en áreas como marketing, operaciones, producción, comercial, recursos humanos y finanzas, con el objetivo de obtener los máximos beneficios económicos frente al resto de competidores.

En esta edición, las comunidades autónomas que cuentan con mayor representación en la competición son: Andalucía con 2.101 estudiantes, seguido de Galicia con 1.695, Cataluña con 1.457, Comunidad de Madrid con 1.087 y Castilla y León con 893 alumnos.

“Nos encontramos ante los líderes empresariales del futuro, más de 11.000 estudiantes de toda España con gran espíritu emprendedor. Young Business Talents es mucho más que una competición: es una experiencia formativa única que permite a los jóvenes vivir por primera vez cómo se gestiona una empresa real. Gracias al uso del simulador, desarrollan competencias clave como la toma de decisiones, el trabajo en equipo, la responsabilidad y la visión estratégica, habilidades que las empresas demandan hoy más que nunca. Nuestro objetivo es acercar el mundo empresarial a las aulas y ofrecer a los estudiantes una oportunidad tangible para descubrir su talento y prepararse para el futuro profesional con mayor seguridad y confianza”, explica Nuño Nogués, director de Young Business Talents.

Este programa educativo permite a los participantes convertirse en auténticos directivos, viviendo en primera persona la gestión de una empresa y enfrentándose a un entorno competitivo que reproduce de manera realista las dinámicas del mercado. Aprenden lo mismo que se hace en las empresas reales como analizar, planificar, ejecutar y controlar, a la vez que desarrollan habilidades de dirección y gestión en los negocios.

A lo largo del curso, los estudiantes, que cursan 4º de la ESO, Bachillerato y de los ciclos formativos de grado medio o superior, participan en diferentes fases online desde las aulas y con la ayuda de sus profesores para conseguir una plaza en la gran final nacional que se celebrará en Madrid. Para poder competir, los centros docentes han recibido de manera gratuita los simuladores empresariales desarrollados por Praxis MMT, valorados en más de 3.000 euros cada uno, que se utilizan también en escuelas de negocio, universidades y empresas punteras de todo el país.

Los 75 equipos que logren los mayores beneficios para sus compañías pasarán a la gran final presencial donde se enfrentarán para conseguir el título de ‘mejor empresario virtual de España’. Los ganadores se repartirán más de 10.000 euros en premios, destinados tanto a estudiantes como profesores, además de recibir diplomas acreditativos que contribuirán a enriquecer su futuro académico y profesional. Durante la pasada edición se alzaron con la victoria tres estudiantes de grado medio y superior del IES Arca Real de Valladolid, que se proclamaron ganadores de la XIV edición de Young Business Talents.

Para más información: www.youngbusinesstalents.com

Acerca de Praxis MMT (www.praxismmt.com)

Praxis MMT, empresa española líder en el desarrollo de simuladores empresariales y metodologías de formación práctica en gestión empresarial, lleva casi 30 años trabajando con universidades, escuelas de negocios y empresas de reconocido prestigio para formar a directivos y emprendedores de forma totalmente práctica, de forma experiencial. La compañía desarrolla simuladores de tercera generación que emulan mercados con precisión. En el año 2011 crea Young Business Talents, un programa educativo para que los estudiantes preuniversitarios puedan beneficiarse de una formación innovadora con la ayuda de simuladores empresariales que se ceden de manera gratuita a los centros docentes. De esta forma, a través de la gamificación, con esta herramienta formativa los alumnos pueden adquirir experiencia a través de poner en práctica los conocimientos teóricos aprendidos en clase.

Acerca de ABANCA (www.abanca.com)

ABANCA es un banco español con vocación ibérica. Cuenta con cerca de 900 oficinas en 11 países de Europa y América, más de 8.000 empleados y un volumen de negocio de más de 134.000 millones de euros. Su propuesta diferencial combina la atención personal con la operatoria a través de canales digitales y a distancia. ABANCA basa su actividad en el conocimiento de las necesidades del cliente y en un catálogo de productos y servicios sencillos, innovadores y transparentes. La especialización, la internacionalización y la sostenibilidad son otras señas de identidad de una entidad financiera situada entre las más solventes del sector en España. ABANCA cuenta con rating en la categoría A, el bloque de calificaciones más elevado de las agencias. Desde 2015 desarrolla un amplio programa de educación financiera en el que se incluyen actividades dirigidas a mejorar los conocimientos financieros de las personas, independientemente de su edad o de la etapa de la vida en la que se encuentren, y en este marco se encuadra su colaboración con el proyecto Young Business Talents.

