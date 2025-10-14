Más de la mitad de las mujeres españolas se sienten insatisfechas con su cuerpo durante la menopausia

(Información remitida por la empresa firmante)

Un nuevo estudio de INTIMINA revela el impacto de la menopausia en la confianza, la autoimagen y la definición de belleza de las españolas. Un 45% de las mujeres afirma compararse ahora con mayor frecuencia con mujeres más jóvenes

Madrid, 14 de octubre de 2025.-

La menopausia, un proceso natural clave en la vida de las mujeres, sigue rodeada de estigmas y silencios. Sin embargo, un nuevo estudio de INTIMINA, compañía que ofrece la primera gama de productos dedicada a cuidar todos los aspectos de la salud íntima femenina, demuestra cómo esta etapa afecta profundamente a la relación de las mujeres con su cuerpo.



La encuesta, realizada a 1.000 mujeres españolas de entre 40 y 60 años que han pasado o están transitando la menopausia, señala una preocupante falta de confianza y autoestima: más de la mitad de las participantes (58%) reconoce sentirse insatisfecha con su cuerpo. El aumento de peso es el factor más determinante para la pérdida de confianza en sí mismas (56%), seguido muy de cerca por los sofocos y signos visibles (45%) y por los cambios en la piel (31%).



Cambios físicos, pero también emocionales

Más allá de los cambios físicos, la encuesta pone en evidencia el papel de la presión social y cultural. Un 45% de las mujeres afirma compararse ahora con mayor frecuencia con mujeres más jóvenes, y una proporción similar reconoce sentirse presionada por la sociedad y los medios de comunicación para mantener una apariencia juvenil (46%). A ello se suma la falta de referentes: más de la mitad de las encuestadas (59%) considera que no existe suficiente representación de mujeres menopáusicas en los medios, lo que alimenta la sensación de invisibilidad en una etapa que, de por sí, suele vivirse con vulnerabilidad.



Pese a estas dificultades, la menopausia también supone un punto de inflexión que impulsa un cambio de valores. Un 45% de las mujeres encuestadas declara que ahora prioriza más la salud que la apariencia, mientras que una proporción similar (43%) afirma equilibrar ambos aspectos. Cerca de la mitad (48%) asegura que sus prioridades en cuanto a belleza han cambiado desde que experimentaron la menopausia. Sobre esto, una de cada cuatro confiesa que le preocupa menos cumplir con los estándares convencionales, mientras que el 24% de ellas ha decidido redefinir el concepto de belleza bajo sus propios criterios. Este cambio de perspectiva permite una visión más auténtica y personal de lo que significa sentirse bien consigo misma.



La gestión del cambio en la menopausia

Para gestionar los cambios físicos y emocionales asociados a esta etapa, muchas mujeres recurren a elementos cotidianos como el ejercicio físico (55%) o la elección de ropa que realce sus cualidades (50%). Al preguntarles qué les haría sentir mejor durante este proceso de madurez vital, 4 de cada 10 mujeres encuestadas apunta a medios de apoyo a la salud mental o autoestima, mientras que un 38% apunta a la necesidad de contar con recursos de belleza y bienestar específicamente pensados para la menopausia. También subrayan la necesidad de generar más conversaciones abiertas sobre menopausia (36%) y la importancia de ver representaciones más auténticas y diversas de mujeres mayores en los medios de comunicación (34%).



En línea con estas necesidades, INTIMINA apuesta por ofrecer soluciones que respondan de manera concreta a los signos más habituales de la menopausia. Uno de ellos es la sequedad vaginal, que puede afectar tanto a la comodidad diaria como a la intimidad y a la autoestima.



En este sentido, es clave mencionar el papel de los masajeadores íntimos, ya que su uso puede contribuir a estimular las glándulas responsables de la lubricación natural. Además, experimentar orgasmos gracias a estos dispositivos favorece el flujo sanguíneo en la zona pélvica, incrementa la lubricación y puede ayudar a aliviar los síntomas de la atrofia vaginal.



El masajeador Raya de INTIMINA es tanto de uso interno como externo, y está perfectamente diseñado para mujeres que sufren hipertonía de los músculos del suelo pélvico (vaginismo, dispareunia, etc.) y necesitan relajarlos y dar elasticidad.



"Para vivir la menopausia de forma más cómoda, desde INTIMINA también recomendamos Balmy, una crema hidratante íntima formulada con ácido hialurónico y escualeno. Con un pH equilibrado y testada ginecológica y dermatológicamente, Balmy ayuda a mantener el confort diario y a combatir la sequedad vaginal, un síntoma frecuente de la menopausia", añade Pilar Ruiz, responsable de Comunicación de INTIMINA en España.



Emisor: INTIMINA

Contacto

Nombre contacto: Laura Cuesta

Descripción contacto: INTIMINA

Teléfono de contacto: 915211134



