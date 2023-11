MAXIMANCE 2030 LTD respalda a BlueGrace Energy Bolivia para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible

(Información remitida por la empresa firmante)

Londres, 2 de noviembre de 2023.

El respaldo de MAXIMANCE impulsa la expansión global de BLUEGRACE ENERGY Bolivia, reforzando su presencia internacional y su potencial de inversión

Anticipándose a la cumbre mundial del clima COP28 que tendrá lugar del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2023 en Dubái, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Julio José Montenegro, Presidente y Director Ejecutivo de BlueGrace Energy Bolivia (BGEB), anunció la aceptación de BlueGrace Energy Bolivia como miembro de la International Capital Market Association (ICMA) y la emisión de una carta de garantía de MAXIMANCE 2030 Ltd., una sociedad de inversión con sede en Londres y especializada en economía circular y biotecnologías para la transición energética.



Con el respaldo de MAXIMANCE, se reconoce aún más el potencial de BLUEGRACE ENERGY BOLIVIA para asumir compromisos significativos en proyectos de inversión que se alinean con sus objetivos de verticalización y expansión en el mercado global, y su huella internacional, solidificando sus credenciales y capacidad.



La ICMA, asociación sin ánimo de lucro con sede en Zúrich y oficinas en Londres, París, Bruselas y Hong Kong, reúne a más de 600 miembros de 66 jurisdicciones de todo el mundo, que participan activamente en la configuración de los mercados internacionales de capital de deuda. La ICMA y sus miembros han desempeñado un papel fundamental en la elaboración de normas y recomendaciones que han fomentado el crecimiento de los mercados mundiales de capitales y valores.



La ICMA logra sus objetivos reuniendo a miembros de diversos mercados de valores de deuda a través de comités, centrándose en las prácticas de mercado y las cuestiones regulatorias. Las principales áreas de interés son los mercados primario y secundario, los repos y las garantías, con un mayor énfasis en las finanzas sostenibles y las tecnologías financieras.



BlueGrace Energy Bolivia está encantada de formar parte de ICMA, que apoya su misión de convertirse en un proyecto líder en su campo.



Alineado con los requisitos de conservación ambiental y energía sostenible de la ONU, BlueGrace Energy Bolivia está encabezando un proyecto extraordinario para conservar 20,5 millones de acres de la selva amazónica en Bolivia. Este proyecto, el más grande de su tipo, refleja un sólido compromiso con la protección de la selva amazónica y el avance de soluciones de energía limpia en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU a través de la Tokenización de Bonos ODS y Activos de Capital Forestal Natural.



Utilizando tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y las imágenes por satélite para cuantificar con precisión los créditos de carbono, esta iniciativa contribuirá sustancialmente a los objetivos climáticos mundiales.



Más allá de los objetivos medioambientales, las asociaciones que la BGEB ya ha forjado con partes interesadas destacadas como DevvStream y FICO pretenden empoderar a las comunidades indígenas a través de una serie de iniciativas sociales. Estas iniciativas están diseñadas para mejorar su acceso a la educación, la sanidad y las infraestructuras. Este enfoque holístico combina la protección del medio ambiente, la transición a energías limpias y la capacitación de las comunidades. Como resultado, se posicionan como pioneros en la conservación del medio ambiente y la energía limpia en Bolivia.



Estas alianzas subrayan la importancia permanente de la asociación en su lucha por un futuro sostenible y neutro en carbono, y sirven de ejemplo convincente de lo que la acción colectiva y la innovación pueden lograr.



Impulso a la acción por el clima

En medio del auge mundial de la compensación personalizada de carbono, particulares y partes interesadas reconocen su papel fundamental en la lucha contra el cambio climático, y se prevé que el mercado de créditos de carbono alcance los 100.000 millones de dólares en 2030. Este enfoque está ganando adeptos como estrategia complementaria de descarbonización, impulsado por la creciente demanda de las empresas y una normativa más estricta, en particular para los créditos basados en la naturaleza. Bloomberg subraya en un informe el papel vital de los créditos de carbono para alcanzar las emisiones netas cero. Alcanzar el objetivo crítico de limitar el calentamiento global a 1,5 °C para 2030 requiere 44 billones de dólares en inversiones en energías renovables. En particular, más de 6.323 entidades están intensificando sus compromisos de reducción de emisiones en el marco de la Iniciativa de Objetivos Científicos. Al mismo tiempo, grandes instituciones financieras como Citi Group y JP Morgan están invirtiendo fuertemente en créditos de carbono, lo que pone de relieve la convergencia de las finanzas y la acción por el clima.



Sobre BlueGrace Energy Bolivia

"BlueGrace Energy Bolivia, un consorcio mundial de expertos en energía, se ha comprometido a avanzar en la transición hacia un futuro neto cero en respuesta a los desafíos del cambio climático. Nuestro equipo está especializado en energías limpias y renovables, y cuenta con décadas de experiencia en proyectos pioneros de transición energética del siglo XXI. Basándonos en la experiencia profesional y en una integridad inquebrantable, nuestro objetivo es crear valor genuino para las empresas y la sociedad".



https://bluegracebolivia.com/.







