Menos tiempo, nuevas prioridades: así cambia la vida de las mujeres cuando llega la maternidad

I Informe _Hábitos Mujeres con hijos vs. Mujeres sin hijos 2026 - MAGICAL HYDRANGEA

(Información remitida por la empresa firmante)

La maternidad ya no llega igual ni se vive igual. En España, cada vez se retrasa más: la edad media se sitúa en los 32,6 años, según el INE y, cuando lo hace, transforma por completo la forma de organizar el día a día. Un estudio reciente de Magical Hydrangea, realizado entre mujeres de 25 a 45 años, pone cifras a un cambio que muchas ya perciben: el tiempo propio se reduce, las prioridades se reorganizan y las decisiones cotidianas se ajustan a una nueva realidad.

El tiempo personal se reduce…y también cambia de forma

Uno de los datos más claros es también uno de los más reconocibles: tras la maternidad, el tiempo personal se reduce a la mitad. Las mujeres pasan de disponer de una media de 3,1 horas al día a apenas 1,1.

Pero no se trata solo de cantidad. El tiempo deja de ser continuo y pasa a fragmentarse. Especialmente a partir de los 35 años, cuando la maternidad llega más tarde, la sensación de falta de tiempo se intensifica: seis de cada diez madres de entre 36 y 45 años tienen menos de una hora diaria para sí mismas.

En paralelo, las mujeres sin hijos mantienen una mayor estabilidad, con más margen para organizar su tiempo y preservar espacios propios.

Del autocuidado al cuidado del entorno

Este cambio se traduce en una reorganización clara de las prioridades. Casi la mitad de las madres reconoce que su día a día gira en torno al cuidado de los demás, mientras que entre las mujeres sin hijos predomina un modelo más equilibrado. También se refleja en los pequeños gestos cotidianos. Las mujeres sin hijos mantienen una mayor regularidad a la hora de hacer o comprar cosas para sí mismas, mientras que entre las madres estos momentos se vuelven más puntuales y menos frecuentes.

Con el paso del tiempo, además, cambia el tipo de decisiones: se reduce el peso del autocuidado entendido como consumo personal y ganan relevancia opciones más prácticas, más fáciles de integrar en el día a día.

Lo práctico para una misma, lo emocional cuando viene de otros

Curiosamente, cuando el gesto viene de fuera, la lógica cambia. Las experiencias como viajes, cenas o planes culturales se convierten en el regalo preferido en todos los perfiles.

Sin embargo, hay categorías que, sin ser prioritarias en la compra propia, adquieren un valor distinto cuando se reciben. Es el caso de las flores y las plantas, que se sitúan en un terreno más emocional que funcional.

Cuando el tiempo es limitado, cambian también las elecciones

Esta nueva relación con el tiempo también se refleja en la forma de entender el hogar.

Entre las madres más jóvenes siguen predominando las flores cortadas, pero a partir de los 35 años se produce un cambio: las plantas con flor pasan a ser la opción más elegida. En este grupo, alcanzan un 40% de preferencia.

No es una elección casual. En un contexto de menor disponibilidad de tiempo, ganan peso aquellas opciones que encajan de forma natural en el día a día: propuestas que requieren un mantenimiento asumible y que permanecen en el tiempo sin exigir atención constante.

Esta lógica se refleja también en la elección de flores y plantas. A partir de los 35 años, las plantas con flor pasan a ser la opción preferida entre las madres, alcanzando un 40% de preferencia. Es aquí donde variedades como las hortensias y, en particular, aquellas de larga floración como las de Magical Hydrangea, encuentran su lugar en el hogar como parte de ese equilibrio cotidiano.

“Cuando el tiempo personal se reduce, cambia la forma de relacionarse con el entorno. Las plantas con flor pasan a tener un papel más vinculado al cuidado diario dentro del hogar”, comentan desde Magical Hydrangea.

Un pequeño gesto con impacto real en el día a día

Más allá de hábitos o consumo, hay un elemento que se mantiene constante: el impacto emocional. De hecho, el informe indica que cuatro de cada diez mujeres, tanto madres como no madres, coinciden en que las flores y plantas hacen que el hogar se sienta más vivo y acogedor. Y en torno a dos de cada diez las asocian directamente con relajación y mejora del estado de ánimo. No cambia el efecto, sino el contexto en el que se integran.

Porque, cuando el tiempo se reduce, el hogar gana peso como espacio propio. Y en ese escenario, los pequeños gestos, los que permanecen y no exigen, cobran más sentido que nunca.

En ese equilibrio, elementos como las hortensias, presentes de forma constante en el entorno y asociados al cuidado cotidiano, encuentran su lugar no como algo puntual, sino como parte de una forma distinta de habitar el día a día.

Madrid, 30 de abril de 2026.