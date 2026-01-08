El Método Arcón gana el premio a la Innovación Activa del Año en los International Fire Buyer Awards

Método Arcón y creador - Método Arcón

Reino Unido, 8 de enero de 2026.-

Los premios International Fire Buyer Awards están diseñados para destacar los avances más significativos que dan forma al futuro de la seguridad contra incendios, el rescate y la respuesta a emergencias a escala mundial

Este año, la categoría Innovación Activa del Año reconoce un desarrollo que ha transformado la capacidad de búsqueda y rescate a nivel mundial: el Método Arcón, creado por el Dr. Jaime Parejo García.



Durante décadas, uno de los desafíos más críticos en la respuesta a desastres ha sido la capacidad de localizar a sobrevivientes enterrados, atrapados o que, por cualquier otro motivo, son imposibles de detectar por medios convencionales.



A pesar de los avances en equipos y capacitación, ninguna herramienta había demostrado ser consistentemente eficaz en los escenarios más complejos y con tiempos críticos.



Esto cambió con la creación del Método Arcón, resultado de doce años de rigurosa investigación científica, análisis del comportamiento y pruebas en situaciones reales.



El Método Arcón ha revolucionado la búsqueda y detección canina al descodificar y mejorar los procesos cognitivos que sustentan una labor de rescate eficaz.



El Dr. Parejo fue el primer investigador de la historia en analizar y optimizar, con gran precisión, la interacción de mecanismos conductuales clave como la percepción olfativa, la memorización, la motivación, la autonomía psicológica, la atención y la concentración.



Estos conocimientos le permitieron diseñar una metodología de entrenamiento que aumenta drásticamente la fiabilidad, la resistencia y la capacidad de detección de los perros de búsqueda y rescate.



Hoy en día, el Método Arcón es considerado internacionalmente un hito científico y un legado de inmenso valor humanitario.



Lo que hace que esta victoria sea especialmente significativa es la misión altruista que la respalda.



El Dr. Parejo continúa dedicando su vida a enseñar y difundir voluntariamente el Método Arcón a nivel mundial, garantizando que el mayor número posible de equipos de rescate se beneficien de su extraordinaria capacidad.



Mientras la comunidad internacional de bomberos y rescate enfrenta entornos de emergencia cada vez más complejos, el Método Arcón se erige como un avance pionero y un testimonio de lo que la investigación científica sostenida, la innovación práctica y el propósito humanitario pueden lograr.



International Fire Buyer felicita al Método Arcón y al Dr. HC Jaime Parejo García por este merecido premio: https://firebuyer.com/arcon-method-wins-active-innovation-of-the-year-at-international-fire-buyer-awards/



La nominación, no la evaluación de la candidatura, del Método Arcón y de su creador el Dr. HC Jaime Parejo García (https://www.metodoarcon.org/biografia-oficial) fue realizada por iniciativa de una reconocida autoridad, por su excelencia, a nivel internacional en el área de gestión de riesgos José Musse: https://youtu.be/s9F1g1bCEpo?si=WI313-fAA_vG-zko.



Los Premios International Fire Buyer son un referente de excelencia, integridad e innovación en el sector global de la seguridad contra incendios y la protección de la vida, garantizado por un selecto jurado independiente que incluye por ejemplos a reconocidos líderes y profesionales del Consejo de Jefes de Bomberos, y de otros organismos relevantes, con funciones esenciales de asesoramiento y desarrollo de normas, liderazgo en DEI, innovación tecnológica, gestión de riesgos, desarrollo de estrategias…







