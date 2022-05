Miles de aficionados vibran en el Mundial de motocross en el circuito de intu Xanadú en Arroyomolinos

Madrid, 29 de mayo de 2022. El Mundial de Motocross ha finalizado su paso por la Comunidad de Madrid tras un espectacular fin de semana lleno de emociones en el circuito de intu Xanadú (Arroyomolinos). Jorge Prado estuvo al borde de repetir podio, como en las anteriores citas de la capital, pero la mala suerte y una caída le apartaron de un triunfo que parecía hecho. Sí se llevaría la victoria la joven Daniela Guillén, que ha vuelto a hacer historia. El público pudo disfrutar de un ambiente único en el que el calor dio una pequeña tregua en esta segunda jornada.

Arrancaba la primera manga de la máxima categoría, con los pilotos de MXGP buscando dar espectáculo a los cerca de diez mil aficionados que se encontraban en las gradas. Voló Jorge Prado desde la salida, logrando el Holeshot en las dos mangas. En la primera carrera lograba la tercera posición, por detrás de Maxime Renaux y Tim Gajser, su máximo rival en el mundial. En la segunda, todo hacía esperar una victoria del gallego que dominaba con mano de hierro, hasta que una inesperada caída truncó los deseos del español. Jorge no lograba remontar y terminaba undécimo tras ser rebasado por sus rivales más directos. Aún así, firmó la quinta plaza del fin de semana. El podio quedaba en manos de Renaux, Coldenhoff y Brian Bogers. Un magnífico Rubén Fernández quedaba séptimo en el Gran Premio.

En MX2, Tom Vialle ha demostrado que su pole del sábado no era casualidad. Lideró desde las primeras vueltas y se hizo con la victoria en las dos mangas de la carrera y se lleva el triunfo del Gran Premio. Logra así meter presión a Jago Geerts, que no pudo pasar de la tercera plaza, dejando la segunda posición a Simon Laengenfelder. Mención a parte para los españoles David Braceras y Guillem Farrés, debutantes en la categoría en el circuito de Arroyomolinos, este fin de semana. No lo tuvieron fácil, ya que sufrieron varias caídas a lo largo del fin de semana, pero sorprendieron a los mejores del Mundial rodando en el 'top ten' con cierta soltura.

HA NACIDO UNA ESTRELLA

Las mejores noticias llegan gracias a las féminas españolas. La piloto de 16 años, Daniela Guillén, ha vuelto a hacer historia en el Gran Premio de España de Motocross, logrando la primera posición en la segunda manga, que ha supuesto el segundo lugar del cajón en la general de la cita madrileña. Mejora así su hazaña del GP de Cerdeña, con una victoria y un increíble segundo puesto. “Ha sido increíble, he salido muy mal pero pude remontar. Es espectacular sentir el apoyo del público desde la grada cuando iba delante. Duncan es muy inteligente sobre la moto y he tenido que analizar en qué momento podía adelantarla”, declaraba Daniela Guillén al subir al podio. Su compañera, Gabriela Seisdedos, hizo una salida espectacular que la situó en segunda posición, pero fue bajando posiciones hasta quedar en undécimo lugar. Aún así, termina el fin de semana decimotercera, un gran resultado para la nueve veces campeona de España. Otra de las españolas que logró puntuar fue Jana Sánchez, décimo octava de la clasificación. Ganó en Madrid Courtney Duncan, seguida de Guillén y completando el podio Nancy Van de Ven.

El Campeonato Europeo de 125 tuvo a varios de los pilotos españoles disputándose las diez primeras posiciones. Elías Escandell, Francisco García y Antonio Gallego, dieron emoción a primera hora del domingo. Una pena el fallo de este último, que rodaba entre los primeros, pero su moto no respondió cuando trató de hacerse con la quinta plaza. Pese a todo, Escandell y García cerraron el top diez con un octavo y noveno puesto.

Con la jornada de hoy termina el Gran Premio de España puntuable para el Campeonato del Mundo de motocross. El año pasado la prueba fue premiada como el mejor gran premio del año y en esta ocasión se ha vuelto a vivir una atmósfera única con un esperanzador y prometedor panorama para este deporte en nuestro país. Dos días que han traído el Mundial a Madrid con los mejores pilotos internacionales y han dejado imágenes imborrables que permanecerán en la retina de los miles de asistentes al circuito.

Fotografías de libre uso (Firma: Juan Pablo Acevedo): https://drive.google.com/drive/folders/1UZflpe3ZL6m4canwXKwy_3S6MqGn1Dke?usp=sharing

Brutos para TV (Firma: MXGP):

https://infrontmotoracinggroup-my.sharepoint.com/personal/mxgptv-videos_mxgp_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmxgptv%2Dvideos%5Fmxgp%5Fcom%2FDocuments%2F2022%2FNEWS%20HIGHLIGHTS%202022&ga=1

Contacto de prensa:

prensa@lastlap.com