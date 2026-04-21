Miles de alumnos recorrerán 825 km leyendo libros: I Edición de 'El Camino de Papel'

Ilustración representativa de la ruta de El Camino de Papel - LEGILAND

(Información remitida por la empresa firmante)

21 de abril de 2026.- Del 27 de abril al 5 de junio, escuelas y bibliotecas participarán en un reto colectivo para conectar Valencia con Portbou a través de la lectura.La iniciativa, impulsada por Legiland, transforma cada página leída en 21 centímetros de trayecto real sobre el mapa.

El próximo 27 de abril se pondrá en marcha la primera edición de 'El Camino de Papel', un reto lector que busca convertir la lectura individual en un resultado colectivo y visible.

Durante 42 días, miles de estudiantes de primara y secundaria y usuarios de bibliotecas públicas sumarán esfuerzos para recorrer simbólicamente una ruta de 825 kilómetros que empieza en Valencia y finaliza en Portbou.

Una lectura que se puede medir

El funcionamiento del reto es sencillo: cada página leída equivale a 21 centímetros de recorrido, la medida aproximada de una página de libro.

A medida que los participantes completan los cuestionarios de comprensión lectora en la plataforma de Legiland, el progreso se visualiza en un mapa disponible en caminodepapel.es. Se calcula que será necesaria la lectura de cerca de 25.000 libros para alcanzar el destino final.

El reto no está garantizado: el resultado final dependerá de hasta dónde sea capaz de llegar la comunidad lectora.

Activismo cultural

A diferencia de las dinámicas tradicionales, 'El Camino de Papel' no contempla premios materiales ni es una competición entre los participantes. El objetivo es fomentar el hábito lector y hacer visible el esfuerzo compartido de la comunidad.

"Queremos hacer visible que leer juntos tiene un impacto real. El Camino de Papel es una forma de convertir una actividad individual en activismo cultural y darle el protagonismo que merece", afirma Jesús Hernán, director de Legiland.

Objetivos del proyecto

El reto pretende:

• Fomentar el hábito lector entre niños/as y jóvenes de forma lúdica.

• Implicar a escuelas y bibliotecas en un reto lector compartido.

• Generar una narrativa común que sitúe la lectura en el centro de la conversación pública.

Sobre Legiland

Con 10 años de experiencia en centros educativos de España, Legiland es un programa de referencia para trabajar la comprensión lectora combinando el libro en papel con el seguimiento digital.

Web de Legiland: legiland.club

Web del Camino de Papel: caminodepapel.es

Contacto

Nombre contacto: Jesús Hernán

Descripción contacto: Legiland / Director

Teléfono de contacto: 651072453