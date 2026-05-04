Miramar contará con un punto de recogida de ropa en beneficio de Cudeca

Punto de recogida de ropa en beneficio de Cudeca en el centro comercial Miramar. - CC MIRAMAR

(Información remitida por la empresa firmante)

La Asociación recogerá las prendas en un local habilitado para ello en la planta baja del Centro Comercial que luego podrá poner en venta en sus tiendas propias y cuyos fondos irán dirigidos a los cuidados paliativos a personas con cáncer y otras enfermedades avanzadas

El espacio estará disponible del 4 al 16 de mayo. Desde esa misma fecha, habrá disponible un nuevo servicio de contenedores en el parking exterior. Con el objetivo de dinamizar la acción, los clientes que donen ropa recibirán cheques por valor de euros para gastar en los locales de la Terraza de Miramar

Fuengirola (Málaga), 4 de mayo de 2026.- El centro comercial Miramar y la Fundación Cudeca pondrán en marcha un punto de recogida de ropa utilizada que será posteriormente revendida para contribuir a la generación de fondos dirigidos a los cuidados paliativos a personas con cáncer y otras enfermedades avanzadas. El espacio se ubicará en la planta baja del complejo malagueño y estará disponible del 4 al 16 de mayo en horario de 10,00 a 21,00 horas.

Con el objetivo de incentivar la participación, los usuarios recibirán consumiciones directas para gastar en algunas cafeterías del Centro Comercial. Para conseguirlos, únicamente será necesario registrarse en la app de Miramar y mostrar la identificación en el punto de entrega.

Una vez recibidas las prendas, los voluntarios encargados comprobarán que se encuentran en buen estado y las pondrán en venta en las tiendas benéficas Joan by Cudeca, las cuales son una de las principales fuentes de financiación de la asociación. Tras su venta, las prendas donadas contribuyen a generar fondos para la labor de Cudeca, al tiempo que se fomenta el reciclaje textil y la participación de la comunidad.

Según han explicado desde Miramar, esta colaboración “pone en valor la responsabilidad social del centro y visibiliza el esfuerzo que día tras día realiza una asociación de gran peso en toda la provincia de Málaga”. “Creemos firmemente en iniciativas como esta, que tienden la mano a la solidaridad y a la unión entre las personas, ayudando a sumar a una causa tan importante como es la lucha contra el cáncer”. En conjunto con esta acción, el complejo también ha habilitado un espacio propio específicamente dedicado a la recogida de ropa con fines solidarios que consta de dos contenedores de recogida de ropa que están ubicados en el parking exterior del Centro Comercial.

La Fundación Cudeca - Cuidados del Cáncer es una organización benéfica malagueña sin ánimo de lucro que desde 1992 ofrece cuidados paliativos profesionales y gratuitos a personas con cáncer y otras enfermedades en fase avanzada, así como apoyo a sus familias. También desarrolla terapias innovadoras y programas de formación e investigación que contribuyen a extender los cuidados paliativos y a asegurar una continua mejora de los mismos.

Sobre Miramar

Construido en el año 2004, Miramar cuenta con 50.000 metros cuadrados de superficie, que lo posicionan como uno de los centros comerciales más grandes de la Costa del Sol. El centro cuenta con 140 establecimientos distribuidos en dos plantas, un parking con 2.700 plazas y una terraza exterior de 10.000 metros cuadrados. Además, dispone de establecimientos de primer nivel como Primark, Carrefour, C&A, Sfera, H&M o grupo Inditex, y cuenta con una zona de restauración con los mejores restaurantes para disfrutar en familia, a los que se añaden 12 salas de cines Cinesur.

Enfocado en mejorar la experiencia de sus usuarios, Miramar ofrece una amplia variedad de servicios como parking gratuito, accesos especiales para personas con movilidad reducida, ludoteca infantil, retransmisión de deportes en pantalla gigante, sala de lactancia, y un punto de recarga eléctrico para móviles, entre otras funciones.

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