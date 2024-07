Nace el primer CEMENTERIO VIRTUAL del mundo

Plataforma de The Memorial

Plataforma de The Memorial - ETERNAL MEMORIAL

Madrid, 4 de julio de 2024.

En la vorágine del mundo moderno, la memoria de nuestros seres queridos fallecidos encuentra un nuevo refugio: The Memorial. Esta innovadora plataforma y aplicación transforma el espacio digital en un santuario eterno, asegurando que las memorias perduren más allá de las barreras del tiempo y la distancia.

Un Origen Marcado por el Amor y la Pérdida

Todo comenzó con una pérdida inesperada y profundamente conmovedora. Ignacio Rubio Guisasola, fundador de The Memorial, enfrentó el dolor agudo de perder a su hermano. Al ver cómo las huellas de su hermano parecían desvanecerse en un mundo en constante cambio, Ignacio fue golpeado por una poderosa realización: necesitaba una forma más perdurable y significativa de preservar su recuerdo. Así nació The Memorial, una respuesta emocional y práctica a la universal necesidad de recordar y ser recordado.

¿Qué Hace Único a The Memorial?

The Memorial redefine la forma en que recordamos a nuestros seres queridos con características distintivas que tocan el corazón:

Acceso Sin Barreras: A diferencia de los cementerios tradicionales, The Memorial ofrece un acceso constante y sin fronteras al recuerdo de los seres queridos. No importa dónde te encuentres, el memorial está a solo un clic de distancia, permitiendo compartir mensajes y recuerdos en cualquier momento.

Un Mosaico de Recuerdos: La plataforma permite a familiares y amigos enriquecer continuamente el legado del ser querido con fotos y anécdotas, construyendo un mosaico vivo de su vida.

Interactividad en el Recuerdo: The Memorial permite cuidar virtualmente del lugar de recuerdo, ya sea manteniendo una vela encendida o flores frescas, añadiendo un profundo sentido de participación y ritual al acto de memoria.

Puente entre lo Digital y lo Tangible: Cada memorial tiene un código QR único que puede ser compartido digitalmente o impreso para colocar en tumbas o urnas, facilitando una conexión física con el recuerdo digital.

Facilitación Digital: Manejar la cuenta de Facebook del fallecido a menudo es complicado; The Memorial simplifica este proceso, asegurando que el perfil sea un homenaje adecuado.

Anuncios de Duelo Digitales: The Memorial también forma moderna para publicar esquelas y avisos mortuorios de forma digna, garantizando que la comunidad esté informada y pueda compartir su duelo.

Más que una Plataforma, una Comunidad de Recuerdos

The Memorial no es solo un lugar para almacenar recuerdos; es una comunidad vibrante donde el legado de nuestros seres queridos sigue inspirando y emocionando a todos aquellos que los conocieron. En una era dominada por lo digital, The Memorial ofrece un espacio sagrado donde la memoria y el amor trascienden la muerte.