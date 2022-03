El negocio español del Self Storage, a exámen en el próximo 14 º Congreso y Feria de Proveedores de la AESS

El sector del Self Storage se reúne de nuevo tras el parón por la pandemia por Covid

Tras dos años de parón provocado por la pandemia, el sector del Self Storage en España vuelve a reunirse en el Wanda Metropolitano de Madrid en el 14º Congreso y Feria de Proveedores de la AESS (Asociación Española de Self Storage) los días 29, 30 y 31 de marzo.



España es el tercer mercado de Self Storage más importante de Europa con un 10,5% de la oferta, por detrás de Reino Unido (38,6%) y Francia (11,8%) según datos de JLL y FEDESSA , Federación Europea de Asociaciones de Self Storage. El mercado europeo de Self Storage generará un volumen de negocio próximo a los 4.100 millones de dólares en 2026 frente a los 3.220 millones de dólares de 2020, con crecimientos promedio del 4,13% durante este periodo según ReportLinker.



Ponentes de renombre

El 14 Congreso y Feria de Proveedores de la AESS será el primer evento europeo de Self Storage en celebrarse este año y reunirá a 18 proveedores líderes españoles, europeos y americanos. En el congreso participarán ponentes de renombre como David Raya, CEO de Bluespace, Terry Bagley, Presidente de Janus International, Rosa Díaz, Directora General del Incibe, Rennie Schaffer, Gerente de FEDESSA, Arie Rezepka, CEO-Fundador de Aki KB Minibodegas, Juan Velarde, piloto de vuelo acrobático o Jesús Fernández, Presidente de la AESS.



Sole Martínez, Gerente de la AESS explica que “este año tenemos varias novedades, como por ejemplo una visita guiada el día 29 de marzo a dos centros de Self Storage, el de Bluespace en Vallecas y el de Trasteros y Almacenes en Villaverde para explicar su funcionamiento; también, se expondrán por primera vez contenedores de exterior para Self Storage, muy populares en el Reino Unido pero poco comunes en España”.



“Los días 30 y 31 de marzo estarán dedicados al Congreso en sí con conferencias, mesas redondas, casos prácticos y exposición de proveedores”; señala Martínez.



Evolución del Self Storage

En esta nueva edición del Congreso y Feria de Proveedores de la AESS se abordarán temáticas muy diversas relacionadas con el Self Storage como la evolución y crecimiento del sector, la presencia de la mujer, proyectos sostenibles de Self Storage, marketing adaptado al sector, política de precios, casos de éxito, la automatización, la ciberseguridad, la creatividad y la creación de equipos de éxito, siempre desde la perspectiva de un sector consolidado con un crecimiento sostenible.



La organización maneja una cifra de asistentes cercana a los 200, provenientes de toda Europa y América y entre los que se encuentran operadores e inversores con una amplia trayectoria en el sector.



Desde la AESS se ha puesto a disposición de todos los interesados la página web del congreso www.congresoaess.com, en la que se puede encontrar toda la información completa del Congreso y desde donde se pueden realizar directamente las inscripciones antes de que se terminen las plazas disponibles.



Acerca de AESS

La Asociación Española de Self Storage (AESS) es la única asociación oficial en España y es miembro de FEDESSA (Federación Europea de Asociaciones de Self Storage). Su objetivo principal es unificar la visión del sector del Self Storage a través de todos los agentes involucrados (operadores, proveedores, inversores) informando e incrementando la notoriedad pública de este sector. Reúne tanto a grandes operadores como a pequeños, que ofrecen soluciones de auto-almacenaje a particulares y empresas, cumpliendo con un estricto código deontológico y garantizando un servicio de calidad al cliente final además de velar por la salud del sector en nuestro país.







