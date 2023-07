Las nuevas propuestas formativas de la UPC School para el curso 2023-2024

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 12 de julio de 2023.

El catálogo de másters de formación permanente, posgrados y cursos de la UPC School se consolida y crece con 23 nuevas propuestas formativas. Estas se centran en temáticas como la optometría pediátrica, la arquitectura del paisaje, la experiencia de usuario, la analítica de negocio, la construcción sostenible, la automoción, la energía o la digitalización en el sector de la movilidad y el transporte

Másteres de formación permanente

Máster de formación permanente en Optometría Pediátrica. Capacitación en últimas tecnologías y técnicas para convertirse en optometrista infantil y estar al frente en la detección, seguimiento y tratamiento de múltiples disfunciones y patologías oculares en la infancia. Impulsado de la mano del Hospital Sant Joan de Déu, centro pediátrico de referencia.



Máster de formación permanente en Nature-based Solutions for Sustainable Landscapes. Este programa nace de la evolución del máster en Arquitectura del Paisaje para ofrecer una renovada y sólida base en regeneración, ecosistemas, biodiversidad, resiliencia climática y la mitigación para liberar todo el potencial de la naturaleza en la creación de paisajes sostenibles.



Posgrados

Posgrado en Advanced UX: Design, Research and Emergent Technologies. Este posgrado se centra en los métodos de investigación en usabilidad avanzada y adaptada a diversos entornos: virtuales, automoción, videojuegos, wearables, moda, aviación, banca y salud, y con especial atención a las tecnologías emergentes: inteligencia artificial y realidad aumentada, virtual y mixta.



Posgrado en Business Analytics. Los participantes aprenderán a aprovechar el potencial de los datos en la mejora operativa del negocio para aportar el valor añadido analítico que las organizaciones actuales tanto necesitan. Se utilizarán las herramientas más innovadoras y eficaces, como las herramientas de programación (SQL, Knime, R y Python) y herramientas de business intelligence (Tableau, Power BI).



Posgrado en Digital Health Leadership. Sin tecnología, ya no es posible imaginar el futuro de la salud. Este posgrado tiene como objetivo formar a los líderes de la innovación y la digitalización de las organizaciones de este sector (hospitales, empresas farmacéuticas, centros de investigación, startups y otras organizaciones sanitarias).



Posgrado en Estrategia y Gobierno del Dato. Este posgrado aporta una visión global de todas las variables implicadas en una organización data driven: una cultura de datos sólida, la tecnología adecuada, los procesos de recopilación de datos, su análisis, la toma de decisiones y la mejora continua de los procesos.



Posgrado en Sostenibilidad Digital en la Construcción. De la mano de Itec como socio estratégico, se aplicarán soluciones de sostenibilidad ambiental, económica y social para adaptar los proyectos de construcción a los nuevos retos climáticos y normativos.



Posgrado en Sistemas Avanzados de Mecatrónica y NVH de Automoción. Este posgrado está diseñado para ampliar la formación de ingenieros en el campo de los sistemas mecatrónicos aplicados al control de la dinámica del vehículo, así como al control del estudio del ruido, vibración y dureza (NVH).



Seminarios

Seminario en Energía: de los Fósiles a las Renovables. En este seminario se tomará conciencia de la gran cantidad de energía que derrochamos, por falta de eficiencia en casos que van desde la movilidad individual hasta el consumo residencial o empresarial.



Microcredenciales

La UPC School presenta también una nueva oferta de 14 posgrados microcredenciales en movilidad 4.0, financiados por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU.



Catálogo de formación de la UPC School para el curso 2023-2024







