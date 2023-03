Octily se expande a la región Asia-Pacífico, ofreciendo una personalización única de Cornerstone OnDemand

(Información remitida por la empresa firmante)

Berlín, 7 de marzo de 2023.

Octily, el estudio creativo de Cornerstone OnDemand (CSOD), anuncia su expansión a la región APJ con un nuevo Jefe de Proyecto Senior ubicado en Singapur, más miembros de equipo multilingües, colaboración continua con socios de implementación locales y una fuerte conexión con CSOD en Corea del Sur. Este desarrollo se produce tras el éxito de los trabajos de personalización de Cornerstone para conocidas empresas con sede entre Hong Kong y Japón, que permitieron vislumbrar una enorme oportunidad en la región

"La expansión en Asia-Pacífico es el siguiente paso lógico para nosotros", dijo Robert Bucher, fundador y CEO de Octily. "Trabajando con los gestores de cuentas de Cornerstone, consultores de soluciones, socios y clientes de Fortune 500 en APJ, hemos encontrado las mismas necesidades que sus homólogos europeos/estadounidenses. Las empresas quieren personalizar las experiencias de RRHH de sus empleados, impulsar la adopción y ofrecer experiencias de usuario excepcionales, pero tienen un acceso limitado a los recursos para la personalización o simplemente no son conscientes de las posibilidades. Octily está llenando este vacío aportando más de siete años de experiencia en el área."



El creciente equipo de Octily incluye ahora a Susan Smit, una gestora de proyectos senior ubicada en Singapur con una amplia experiencia como tecnóloga de aprendizaje en una de las mayores empresas de alimentación del mundo; Simen-Ling La, gestora de proyectos senior con raíces vietnamitas y experiencia previa en gestión de proyectos CSOD en una de las cadenas de comida rápida más conocidas; y Keisuke Tanaka, desarrollador web con conocimientos nativos de japonés. Además, Octily colabora con TalearnX, una consultora de recursos humanos líder en Asia que se esfuerza por resolver los retos empresariales potenciando el departamento de operaciones de personal.



"Viendo nuestra configuración 100% remota, estoy muy orgulloso de ver en qué equipo tan colorido, capaz e internacional nos hemos convertido. Somos muy optimistas sobre el trabajo con el equipo de CSOD y los socios en la región APJ para ayudar a las organizaciones a obtener el máximo provecho de sus inversiones estratégicas en talento y experiencias de aprendizaje", concluyó Rob.



Asociación con Cornerstone OnDemand

"La palabra 'personalización' no es familiar en productos SaaS como Cornerstone OnDemand. Sin embargo, el deseo de creatividad de nuestros clientes, para ayudar a los alumnos a alcanzar su último paso en la conquista del Aprendizaje y Desarrollo, no puede ser desatendido", dijo DJ Park, Consultor Senior de Soluciones de Cornerstone OnDemand en Seúl, Corea del Sur. "Con Octily, los clientes empresariales de Extremo Oriente, especialmente en Corea, no sólo pudieron ver cómo sus ideas creativas cobraban vida, sino que también pudieron hacer de la experiencia Cornerstone algo mucho más sólido. La integridad, la ética de trabajo y el asesoramiento exhaustivo del equipo de Octily son factores críticos de nuestro trabajo en equipo de socios centrado en el cliente que no pueden encontrarse en ningún otro lugar. Además, su conocimiento de la solución es la guinda del pastel", concluye DJ.



Colaboración con el socio de implantación TalearnX

Octily tiene un sólido historial de colaboración con otras organizaciones y le encanta formar equipo con socios. En la región APJ, Octily une fuerzas con TalearnX para trabajar con algunas de las empresas más importantes de Asia. Teng Mun Chow, Director de TalearnX, compartió su experiencia de trabajo con el equipo de Octily. "Octily hace gala de una profesionalidad y una competencia técnica inigualables. Hemos tenido el honor de trabajar con Octily en personalizaciones desafiantes, y Octily ha superado nuestras expectativas. La experiencia es impresionante y refrescante. Octily es sin duda la empresa adecuada con la que asociarse", concluyó.



Acerca de Cornerstone OnDemand

Cornerstone potencia la fuerza de trabajo preparada para el futuro con una plataforma de experiencia de talento de próxima generación diseñada para unir tecnología, datos y contenido e inspirar un entorno de trabajo de crecimiento, agilidad y éxito para todos. Con una plataforma experiencial impulsada por IA y orientada a las habilidades, construida sobre una arquitectura abierta diseñada para la neutralidad y la escala, Cornerstone ayuda a las organizaciones a modernizar su experiencia de aprendizaje y desarrollo, ofrecer el contenido más relevante desde cualquier lugar, acelerar el talento y la movilidad profesional, y establecer las habilidades como el lenguaje universal del crecimiento y el éxito en todo su negocio. Cornerstone da servicio a más de 7.000 clientes y 100 millones de usuarios y está disponible en 180 países y 50 idiomas.



Más información en https://cornerstoneondemand.com



Acerca de Octily GmbH

Octily es el único estudio creativo centrado al 100% en la adaptación y personalización de Cornerstone OnDemand. Como socio certificado a largo plazo de Cornerstone OnDemand, Octily aprovecha más de dos décadas de profundo trabajo en el desarrollo de software de RRHH y experiencia de usuario. Octily hace posible lo imposible. Con un equipo 100% remoto que abarca desde Berlín, Alemania, a San Francisco, EE.UU., y Singapur, Octily cree firmemente en el trabajo a distancia, una pequeña huella ambiental, y el máximo uso de la productividad, la comunicación y las herramientas de colaboración. En los últimos siete años, Octily ha ayudado a equipos de RRHH de más de 75 organizaciones a personalizar sus soluciones SaaS basadas en web. Organizaciones como Deutsche Post DHL, Electrolux, Henkel, Linde, Sidel y Xella han confiado en Octily en más de 250 proyectos únicos para sus más de 20 millones de usuarios en todo el mundo.



Para obtener más información, visitar https://octily.com o descargar http://octi.ly/overview.







