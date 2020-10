4 de Octubre, Día Mundial de los animales: Mucho más que perros y gatos

2 de cada 5 mascotas presentes en los hogares de nuestro país, pertenecen a otras familias de animales diferentes a perros y gatos. Solo en España hay alrededor de 13 millones de mascotas registradas, según datos de la Red Española de Identificación de Animales de Compañía (REIAC)

Este domingo, 4 de octubre se celebra el Día Mundial de los Animales, una tradición que desde 1929 tiene lugar gracias a la Organización Mundial de Protección Animal. Desde aquella fecha, se ha velado con más fuerza por los derechos y la protección de los animales hasta el punto de que son cada vez más los que forman parte de multitud de hogares como un miembro más de la familia. De entre los 13 millones de mascotas registradas, según los datos de la Red Española de Identificación de Animales de Compañía (REIAC), los perros y los felinos son los reyes del mundo animal en las casas de este país.



Sin embargo, no hay que olvidar que los animales de compañía van más allá de los carismáticos peludos perros y gatos. Pequeños roedores, con plumas como los pájaros, acuáticos como los peces o con escamas como los reptiles, son también estupendas mascotas capaces de convertirse en los mejores amigos de las personas.



Por ello, desde Tiendanimal y Kiwoko se quiere dar visibilidad a aquellas mascotas que siempre quedan en un segundo plano y que, al igual que los perros y gatos, pueden llegar a ocupar un lugar importante en el corazón de los animal lovers. Según la III Edición del Estudio Anual sobre Mascotas en España, elaborada por Tiendanimal, el pasado año, un 19% de la población tiene aves en su casa, un 9% animales acuáticos, un 8% roedores y un 6% reptiles. En total suman más del 40% de los animales domésticos y, por ello, merecen tener visibilidad para que cada vez sean más los hogares que decidan cuidar de alguna de estas divertidas mascotas.



Las aves, fieles acompañantes

Las aves domésticas son el tercer animal más frecuente que se puede encontrar en los hogares españoles. Quien adora a esta mascota es consciente de lo fieles y cariñosas que pueden llegar a ser. Las aves forman lazos afectivos de por vida con sus cuidadores, por lo que, si se la mantiene feliz y bien alimentada, podrá gozar de libertad para que haga lo quiera durante el día.



Si hay algo que es desconocido de esta especie es su nivel de inteligencia. Algunas especies pueden llegar a ser mucho más inteligentes incluso que los perros, llegándose a comparar algunos simios. Las aves pueden ser capaces de reconocer la voz humana e incluso muchas de ellas, imitarla. Sin embargo, aunque esta es una cualidad de la que no todas gozan, sí que cantan, lo que indica su grado de felicidad.



Los animales acuáticos, los preferidos por los niños

Aunque con los peces no se puede interactuar como con un perro o un gato, se han convertido en una de las mascotas preferidas por los más pequeños de la casa. Los beneficios de tener un acuario y cuidar de los animales marinos son múltiples. Se trata de un animal que no hace ruido, por lo que, a diferencia de las aves, la paz en el hogar está asegurada. Se trata además de animales muy independientes, no requieren de exigentes cuidados.



Quizás, uno de los beneficios más remarcables es la tranquilidad que pueden llegar a reportar a las personas mayores. Según algunos estudios, los acuarios con peces tienen efectos positivos en las personas con Alzheimer, evitando actitudes agresivas. Además, reducen la presión sanguínea de quienes disfrutan del nado de su mascota. Los movimientos relajados y pausados de los peces junto al movimiento de las plantas acuáticas ocasionan la reducción del estrés.



Los roedores, divertidos compañeros

A pesar de que hasta ahora era poco común en los hogares, cada vez es más habitual tener un roedor como mascota. Los roedores son considerados en la actualidad como excelentes animales de compañía siendo habitual que el hámster, la cobaya, la ardilla, el jerbo o el ratón sean adoptados como mascotas, e ideales para familias con niños. La rata, no obstante, es también un animal de compañía que perfectamente se puede tener en el hogar y a la que se puede llegar a coger mucho cariño.



Se trata del roedor más inteligente y sociable y puede llegar a ser muy divertido ya que debido a su inteligencia pueden aprender trucos, al igual que los perros.



Los reptiles, los animales menos domésticos

Los reptiles son cada vez más populares en los hogares, aunque para algunas personas pueden resultar amenazantes o menos dóciles. Sin embargo, a pesar de todos estos mitos, se trata de animales bastante independientes y que no requieren de cuidados demasiado complicados. De entre todas las opciones, se pueden encontrar iguanas, que necesitan un espacio amplio para poder vivir cómodamente, geckos; pequeños lagartos de hábitos nocturnos, el camaleón, que requiere cuidados específicos y un hábitat bien acondicionado, la tortuga, el reptil más longevo de todos, y la serpiente, uno de los reptiles más populares y fascinantes.



Son muchos los animales que se pueden tener como mascotas y que pueden llegar a convertirse en grandes compañeros. Más allá de perros y gatos hay todo un sinfín de animales y mascotas que deben verse protegidos y con sus necesidades atendidas.



Por eso, desde Kiwoko y Tiendanimal alzan la voz por ellos cada día para velar por su protección y bienestar.



Sobre Kiwoko

Kiwoko es la mayor cadena de tiendas de animales de España y Portugal. Creada en 2007, inicia su actividad con una misión clara: ayudar a mejorar la vida de todas las mascotas.



Durante sus más de 10 años de actividad, Kiwoko ha profesionalizado el servicio ofrecido en las tiendas de animales a través del mejor asesoramiento de la mano de un experto equipo de más de 1.000 colaboradores y una amplia gama de más de 6.000 productos especializados para el cuidado de las mascotas y con el compromiso de precio mínimo garantizado, disponible en sus 137 tiendas en España y 5 en Portugal, así como en su web www.kiwoko.com. Asimismo, para cubrir todas las necesidades de una mascota, se une a la oferta los 65 centros veterinarios Kivet para cuidar de la salud de los peludos, incluyendo salón de belleza.



Para más información, visitar la web: http://www.kiwoko.com/



Sobre Tiendanimal

Tiendanimal es el gigante de productos para todo tipo de mascotas. Fundada en 2006, cuenta en la actualidad con un catálogo de más 33.000 artículos. Con una facturación en 2018 de más de 90.000.000€, es además un gran referente de crecimiento y expansión empresarial español. En su versión online cuenta con más de 1.100.000 clientes en España, Portugal, Francia e Italia. En 2017 y 2018, la OCU posicionó a Tiendanimal como una de las mejores tiendas online españolas. Dirigida tanto a dueños como a profesionales, en el sector de productos retail para animales domésticos es el líder del mercado en facturación y número de pedidos.



Para más información, visitar la web: http://www.tiendanimal.com/







Contacto

Nombre contacto: Alejandra Domínguez Brito

Descripción contacto: Havas PR

Teléfono de contacto: 617776396