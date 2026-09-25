Origen España incorpora como socio a la IGP Chistorra de Navarra - IGP Chistorra de Navarra

El presidente de la IGP Chistorra de Navarra, Alberto Jiménez Mutiloa, ha expresado que pertenecer a la asociación “es esencial para una joven IGP como Chistorra de Navarra”

El presidente de Origen España, Ángel Pacheco, ha indicado que esta adhesión supone “una oportunidad para seguir sumando fuerzas a un proyecto que apuesta por los productos de calidad diferenciada e identitarios del territorio”

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 25 de septiembre. – La Asociación Española de Denominaciones de Origen, Origen España, ha incorporado como socio de pleno derecho a la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Chistorra de Navarra, que desde hace dos años vela por la calidad y el reconocimiento de este embutido navarro. Con esta adhesión, la entidad suma un total de 98 miembros que trabajan de forma conjunta en la promoción y defensa de los sellos DOP e IGP.

El presidente de Origen España, Ángel Pacheco, ha dado la bienvenida al nuevo socio y ha valorado que esta incorporación supone “un reconocimiento a la labor de la entidad, además de una oportunidad para seguir sumando fuerzas a un proyecto que apuesta por los productos de calidad diferenciada e identitarios del territorio”.

La Comisión Europea aprobó en octubre del 2024 la incorporación de la Chistorra de Navarra a su registro oficial de Denominaciones de Origen Protegidas. Casi dos años después, el presidente de la IGP, Alberto Jiménez Mutiloa, ha explicado que la entidad se encuentra “en un momento muy ilusionante, de consolidación de una marca de calidad que aglutina al sector de elaboradores del producto amparado”.

El sello de calidad IGP Chistorra de Navarra reconoce las cualidades únicas de este embutido, cuyo origen data, al menos, de principios del siglo XIX. Su producción se asocia a la tradición de la matanza del cerdo, realizada con el objetivo de asegurar el abastecimiento de productos cárnicos a lo largo del invierno. Sin embargo, en la actualidad se elabora durante todo el año, y ocupa un lugar destacado en la cultura gastronómica de la región.

“La elaboración de la IGP Chistorra de Navarra está muy arraigada al territorio y supone una fuente destacada de desarrollo y empleo en las zonas rurales. Se trata de un producto de gran calidad que encarna un modelo de producción local y familiar, muy vinculado a las fiestas y la gente de la comunidad foral, pero cada vez con más presencia en mercados nacionales e internacionales. En definitiva, un producto y un sabor muy nuestro”, ha expresado Jiménez Mutiloa.

Desde su creación, la Indicación Geográfica Protegida trabaja para asegurar el conocimiento y la consolidación de la marca, con especial foco en la promoción nacional. Una labor clave para las empresas adscritas en la que, a partir de ahora, contarán con el asesoramiento y experiencia de los socios de Origen España, entre los que se encuentran otras cinco Indicaciones Geográficas vinculadas a Navarra: la IGP Espárrago de Navarra, la DOP Idiazabal, la DOP Roncal, la DOP Pimiento del Piquillo de Lodosa y la IGP Ternera de Navarra.

En este sentido, el presidente de la IGP ha indicado que su objetivo con esta adhesión es “trabajar de la mano con representantes de otras figuras de calidad nacionales y contribuir, en la medida de los posible, a la difusión, defensa y valoración de las Indicaciones Geográficas”.

Con esta incorporación, Origen España reafirma su papel como entidad representativa de las DOP e IGP agroalimentarias españolas, así como su carácter de portavoz sectorial. “La colaboración de cada vez más socios supone un gran impulso en la labor común que desarrolla la asociación con la finalidad de dar a conocer el valor y significado de los sellos de calidad DOP e IGP”, ha concluido el presidente de la entidad, Ángel Pacheco.

Origen España, la Asociación Española de Denominaciones de Origen

La Asociación Española de Denominaciones de Origen (ORIGEN ESPAÑA) se puso en marcha en 2008 para fomentar el reconocimiento del papel esencial de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) agroalimentarias españolas. Los principales objetivos de la Asociación son impulsar el reconocimiento del papel que estos productos tienen en el desarrollo sostenible y promover una mejor y más eficaz protección de las DOP e IGP agroalimentarias españolas.

Cuenta con 98 asociados y una representatividad del 81,50% del valor económico de las indicaciones geográficas agroalimentarias (alimentos con sello DOP e IGP) españolas, lo que supone más de 1.834 millones de € en valor de mercado.

ORIGEN ESPAÑA tiene firmado un Convenio de Colaboración con la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS RURALES.

Grupo CAJA RURAL es uno de los principales grupos financieros operantes en España compuesto por 30 cajas.

Para más información: ORIGEN ESPAÑA

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