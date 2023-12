El papel de la mujer en la arquitectura y el diseño, centro del primer coloquio organizado por 022estudio

(Información remitida por la empresa firmante)

Valencia, 5 de diciembre de 2023.

Con este primer evento, 022estudio transforma su estudio de arquitectura en un espacio multidisciplinar que, a partir de 2024, ofrecerá una amplia programación de eventos y coloquios. En la primera charla sobre el papel de la mujer en la arquitectura y el diseño participaron nueve arquitectas y diseñadoras que ofrecieron su visión sobre el machismo en los distintos ámbitos de su profesión

Cuando Víctor Riquelme (director de 022estudio) concibió su espacio en la Calle Pelayo de València, lo hizo con una idea en mente: que sirviese, no solo de oficina, sino como un espacio polivalente con cabida para distintos eventos y coloquios. El motivo es muy sencillo. Para Riquelme, consolidar y hacer crecer su marca pasa por analizar el entorno y trabajar de forma consciente en no perpetuar los roles y comportamientos que han atravesado históricamente su disciplina. Su punto de vista es que la base para combatir el machismo, edadismo, racismo u homofobia que siguen existiendo en los distintos ámbitos de la arquitectura es la educación. Desde el colegio, hasta las charlas como la que ha tenido lugar en 022estudio, que permiten revisitar con ojo crítico, no solo el sector, sino también los comportamientos propios que se realizan de forma casi inconsciente.



El primer coloquio, organizado y acogido por 022estudio, ha girado en torno al papel de la mujer en la arquitectura y el diseño y, para ello, Victor Riquelme ha sentado a conversar a nueve arquitectas y diseñadoras de distintas edades y con diferentes cargos de responsabilidad: Carmen Baselga, directora de Carmen Baselga Taller de Proyectos; Rebeca Pérez, directora de Tambori Arquitectes; Isabel Roger, cofundadora de DG Arquitectos; Celia Iribarren (diseñadora) y Martina Cabrera (arquitecta), en 022estudio; Irene Benet, profesora de Diseño de Interiores en la UPV; Charo Gandía, especializada en entornos rurales; Alba Lara, de Acierta Retail y Euri Nácher, directora de Valoffice.



La charla ha tratado diversos temas, algunos más evidentes y otros que subyacen de forma menos perceptible para aquellos no acostumbrados a examinar de forma crítica el mundo que los rodea.



La primera lectura ha sido que la obra es, con diferencia, el ámbito más desigual. No es habitual ver a mujeres trabajando en la construcción. De hecho, se necesitan poco más de los dedos de una mano para contar las jefas de obra que se han encontrado entre todas las participantes.



Esto se traduce en que, una vez una mujer pisa el terreno esencialmente masculino de la obra, se la trata como a alguien que no pertenece a ese lugar, respondiendo con desconfianza, desobediencia y ausencia de respeto.



Otra cosa que, igual que en la mayoría de sectores, sucede en la arquitectura y el diseño es que existen pocos referentes femeninos, provocando que muchas mujeres dirijan sus empresas asumiendo roles y comportamientos masculinos.



Sobre el futuro y los cambios que están empezando a observar tras el relevo generacional, han insistido en la importancia de "educar hacia arriba y hacia abajo". O lo que es lo mismo, no centrarse únicamente en los más jóvenes, sino también en aquellos que llevan años trabajando en el sector.



Con estas charlas, Víctor Riquelme pretende convertir 022estudio en un espacio multidisciplinar, posicionándose, no solo como el director de uno de los estudios más prometedores de Valencia, sino como una persona que utiliza su voz e, incluso, su propia marca, para hacer del mundo un lugar más justo, inclusivo e igualitario.







