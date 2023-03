(Información remitida por la empresa firmante)

España, 10 de marzo de 2023.

El partido Real Madrid vs Liverpool convierte a la capital en uno de los mejores destinos según Ticket Time

El 15 de marzo está marcada como una fecha clave en el calendario del Real Madrid porque tendrá su partido de vuelta con el Liverpool en la fase de Octavos de Final de la Champions. Aunque el conjunto blanco ya hizo lo más difícil: ganar al Liverpool fuera de casa, este partido sigue siendo importante tanto para el equipo como para sus seguidores y para la ciudad que lo acoge.



Un partido de estas características se traduce en beneficios para el turismo y la hostelería madrileña. Si bien la capital española ya de por sí es uno de los destinos preferidos para disfrutar de deportes en directo, en este caso y con un partido de este calibre, la afluencia de visitantes se incrementa considerablemente. Para empezar, más de 80.000 espectadores disfrutarán el encuentro dentro del estadio. La movilización de tantos aficionados hace que la ocupación hotelera de Madrid esté al 85% para estas fechas.



El turismo de eventos deportivos genera más de 4 millones y medio de euros, una cifra relacionada con el desarrollo del turismo corporativo. Muchas empresas se decantan por adquirir experiencias de turismo deportivo para incentivar a sus trabajadores. Se trata de nueva tendencia dentro del team building que va más allá de un simple viaje. En este tipo de experiencias se combinan las actividades de empresa como seminarios o charlas motivacionales, con las opciones lúdicas como la realización de catas o gymkanas, y, por supuesto, las entradas para ir a ver un partido de fútbol. Aportando beneficios económicos a los espacios de reuniones y a las empresas de ocio especializadas en actividades de team building.



Pero no solo aquellos que han conseguido entradas para el Real Madrid vs Liverpool son los que disfrutarán del encuentro: casi el doble de personas también lo seguirán en los locales aledaños al estadio. En los establecimientos que retransmitirán este partido los fans podrán celebrar la victoria del principal equipo de la ciudad mientras prueban una oferta gastronómica variada y para todo tipo de presupuestos.



No solo la zona cercana al estadio se verá beneficiada con este evento. Madrid en su totalidad se convertirá en una auténtica oda al fútbol. Los locales de la Plaza Mayor esperan la llegada de los aficionados del Liverpool que se reúnen en este punto para apoyar a su equipo. Además, si se cumplen los pronósticos y el Real Madrid gana el partido, la Fuente de la Cibeles será el lugar donde los aficionados celebrarán la victoria continuando la fiesta por los bares y pubs del centro.



Según el informe sobre el Impacto económico, fiscal y social del fútbol profesional en España, elaborado por la consultora PwC para LaLiga, los establecimientos que emiten partidos de fútbol en sus locales, ingresaron más de 1.200 millones de euros. A lo que hay que sumar otros más de 300 millones de euros que los aficionados se dejan en las barras de los bares aledaños a los estadios.



Así pues, un partido tan importante como el que se celebrará en la capital el próximo 15 de marzo reportará muchos beneficios a la ciudad y al turismo, mejorando sus cifras de cara a la Semana Santa. Este acontecimiento deportivo contribuirá al posicionamiento de Madrid como uno de los mejores destinos de turismo deportivo.



