PEEC: la primera banda latina creada con inteligencia artificial construye un universo Transmedia

PEEC la primera banda latina creada con IA irrumpe en la escena global - RG

(Información remitida por la empresa firmante)

., 20 de abril de 2026.

La primera banda latinoamericana creada con inteligencia artificial ya es una realidad: PEEC, un proyecto que combina música, narrativa y desarrollo tecnológico en un universo transmedia propio, se posiciona como una nueva propuesta que busca redefinir la experiencia artística en la era digital.

Desarrollado por un equipo interdisciplinario, el proyecto se sitúa en Bayros, una ciudad ficticia del año 2053 desde un universo paralelo, donde sus personajes intentan establecer contacto con nuestro presente. En este contexto, su lanzamiento refleja un cambio de paradigma: la inteligencia artificial ya no solo forma parte de la producción, sino también de la construcción de identidad y narrativa dentro de la industria cultural.

Con ecos de Gorillaz —el proyecto que redefinió la relación entre música e identidad en los años noventa—, PEEC retoma esa lógica y la expande: no se limita a presentar personajes, sino que desarrolla un universo narrativo en constante evolución.

La banda está conformada por cuatro miembros: Rookoh (voz y composición), Rossne (voz y DJ), Láuchi (tecladista e inventor) y Zimo, un robot arreglista que representa el debate entre lo humano y lo artificial. Cada uno de ellos cumple un y forma parte de una historia mayor que se desarrolla en múltiples formatos.

Su universo narrativo propone una lógica de contacto entre tiempos y dimensiones, donde cada canción, videoclip o pieza gráfica funciona como un fragmento dentro de una experiencia más amplia bajo el concepto de metaverso.

A diferencia de los modelos tradicionales basados en lanzamientos y plataformas fragmentadas, PEEC se estructura como un ecosistema vivo y centralizado. Todo su contenido se encuentra disponible en su Web App oficial (https://peec.xyz), desde donde el usuario puede acceder a música original, videoclips, cómics, miniseries y contenidos exclusivos del universo.

El acceso es completamente libre: sin registros, sin suscripciones, sin publicidad invasiva y sin utilización de cookies. Esta decisión responde a una estrategia orientada a eliminar fricción, potenciar la inmersión y construir una relación directa con la audiencia, priorizando la expansión de su metaverso narrativo.

Detrás de PEEC hay un equipo interdisciplinario de programadores, creativos y desarrolladores especializados en inteligencia artificial, animación y narrativa digital. El proyecto funciona como una incubadora de nuevas formas de expresión artística, donde la tecnología no reemplaza, sino que potencia y amplifica sus posibilidades de creación, desarrollo narrativo y distribución.

En lo musical, PEEC fusiona pop rock con sonidos urbanos, dentro de una estética de ciencia ficción que atraviesa toda su identidad visual y conceptual.

El surgimiento de la iniciativa PEEC abre un nuevo escenario para la industria cultural y plantea una pregunta central: si una banda creada con inteligencia artificial puede construir comunidad, identidad y relevancia global.

Más allá de la respuesta, el fenómeno ya está en marcha. PEEC no propone una sustitución, sino una evolución: la convergencia entre arte, tecnología y narrativa, donde el contenido deja de ser un producto para convertirse en una experiencia hacia un nuevo universo.