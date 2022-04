Power Day OVB España: Valor y Valores, las claves del éxito

Ex Seleccionador de la Selección Nacional de Rugby.

Hugo Serantes, ex seleccionador Nacional del equipo español de Rugby y Julio de la Iglesia, TEDAX, encabezaron la lista de ponentes en las jornadas dedicadas a la formación de los directivos de OVB España. La compañía lleva más de 50 años formando líderes en el sector financiero, creando la red comercial de consultoría financiera más cualificada del panorama nacional

El pasado 6 y 7 de abril el equipo directivo de OVB España, encabezado por Harald Ortner, director general, celebró en Aranjuez sus jornadas dedicadas a la formación de directivos. Valor y Valores, fueron los dos pilares entorno a los que se desarrollaron las jornadas.



Julio de la Iglesia, TEDAX y Coach ejecutivo, analizó la importancia de desarrollar herramientas de superación personal y profesional para conseguir objetivos y no sucumbir al miedo. “El miedo es de valientes”, afirmó, “es inevitable, pero superarlo es una decisión. Detrás de nuestro miedo está nuestro aprendizaje, nuestra superación personal y el éxito profesional”.



Hugo Serantes, ex seleccionador Nacional del equipo español de rugby, incidió sobre la importancia de trabajar en equipo para encontrar soluciones a los retos que se presentan todos los días en las empresas y recordó que: “el objetivo de hoy es ser tu mejor versión, pase lo que pase, a cada momento”.



Las jornadas de formación se completaron con la ponencia de Carlos Lorenzo, director de Desarrollo de Negocio de ICEA.



Harald Ortner: “Desde OVB apostamos por la formación y capacitación de nuestro equipo, para poder contar con líderes altamente cualificados que nos permitan mantener la excelencia que nos caracteriza. Para ello hemos contado con ponentes de primer nivel y contrastada experiencia”.



Para Manuel Alonso, consejero y director comercial para España: “La única forma de seguir creciendo es apostar por la formación en términos de estrategia, coaching y motivación. Por eso fomentamos que nuestros consultores obtengan las capacidades técnicas y la inteligencia emocional para dar respuestas eficientes a nuestros clientes en el difícil contexto económico actual”.



Sobre OVB ESPAÑA

El grupo OVB con sede en Colonia, Alemania, es uno de los grupos de intermediación financiera líderes en Europa. Desde su constitución en el año 1970 (en España, desde 2002), la actividad empresarial de OVB se centra en un servicio de asesoramiento integral y a largo plazo y, sobre todo, orientado al cliente particular. OVB coopera con más de 100 partners de renombre con el objetivo de satisfacer las necesidades particulares de sus clientes con productos competitivos en ámbitos como la protección personal y de ingresos, la previsión para la jubilación, así como la creación y la protección del patrimonio y su crecimiento.



OVB está presente en 15 países europeos. Tiene 4.702 consultores financieros a tiempo completo que asesoran actualmente a 3,35 millones de clientes.







