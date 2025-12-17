Los Premios Leal regresan en 2026 tras ser la primera gala solidaria por los peludos en España - Premios Leal

Alicante, 17 de diciembre de 2025.- Los Premios Leal vuelven en 2026 tras marcar un antes y un después en la historia del bienestar animal en España. La que fue la primera gran gala solidaria dedicada exclusivamente a los peludos logró recaudar en su edición anterior más de 9.000 euros en una sola noche, fondos que se destinaron íntegramente a ayudar a los animales afectados por la DANA de Valencia en 2024.

Los Premios Leal volverán a celebrarse el próximo 23 de mayo de 2026 en la Sala VeryBig de Alicante, consolidándose como la primera gran gala solidaria en la historia de España dedicada íntegramente al bienestar de los animales.

Nacidos con la vocación de reconocer y visibilizar a los creadores de contenido que trabajan activamente por la concienciación y el cuidado de perros y gatos —los llamados “peludos”—, los Premios Leal marcaron un precedente en su edición anterior, al convertirse en el primer evento de estas características celebrado en el país con un enfoque solidario real y medible.

Reconocimiento, compromiso y una gala con identidad propia

La edición 2026 de los Premios Leal volverá a reconocer el trabajo de algunas de las figuras más influyentes y comprometidas con el bienestar animal en el entorno digital y social. Entre los premiados que ya han confirmado su asistencia a la ceremonia se encuentran creadores como Albayclaire, Mariavetican, ninjaskadi y la actriz Goize Blanco, referentes en la divulgación, la concienciación y la defensa de los animales.

Uno de los nombres más esperados es el de Ecojuanmanuel, cuya presencia estará supeditada a la situación de su refugio en esas fechas. Aun así, el creador ha trasladado su firme compromiso de hacer todo lo posible por asistir y formar parte de una cita que considera clave para el sector.

La gala volverá a combinar reconocimiento y espectáculo. El influencer y showman Jorge Bolaños regresará con una actuación especial diseñada específicamente para esta edición, mientras que Laura Vidal, experta en duelo animal y autora del libro Señales del alma de los animales, conducirá uno de los bloques más emotivos de la noche, centrado en la conexión emocional y el respeto profundo hacia los animales.

Un evento que crece para ayudar más a los peludos

Organizados por Javi Kompatas y patrocinados por Gosbi, los Premios Leal continúan consolidándose como uno de los eventos solidarios de referencia en el ámbito del bienestar animal en España. En su edición anterior, la gala reunió a más de 500 asistentes, reflejo del creciente interés social y del respaldo a un formato que combina reconocimiento, compromiso y acción real.

De cara a 2026, la organización prevé seguir elevando el nivel del evento, tanto en la propuesta artística y escénica como en el prestigio y la implicación de los participantes. El objetivo es claro: maximizar la recaudación y ampliar el impacto positivo de la Asociación Leal, reforzando su capacidad para intervenir de forma efectiva en la defensa y protección de perros y gatos en situación de maltrato.

Sobre la Asociación Leal

La Asociación Leal es una entidad sin ánimo de lucro creada con el objetivo de defender los derechos de los animales a través de la acción legal y el apoyo directo. Su labor se centra principalmente en la recaudación de fondos destinados a sufragar las costas judiciales en casos de maltrato animal, especialmente de perros y gatos, una de las barreras más determinantes para que estos delitos no queden impunes.

Compra de entradas y apoyo solidario

Asistir a los Premios Leal 2026 es mucho más que acudir a una gala: es formar parte de una comunidad que cree en la protección animal desde la acción, la unión y la celebración. Una cita pensada para quienes aman a los peludos y quieren contribuir activamente a que el maltrato no quede impune, al tiempo que disfrutan de una tarde especial, divertida y llena de emociones.

Las entradas para la gala ya están disponibles y toda la recaudación se destina íntegramente a la causa solidaria de la Asociación Leal, apoyando procesos judiciales y ayudas directas que marcan una diferencia real en la vida de perros y gatos en situación de vulnerabilidad.

La organización invita a personas de todos los puntos de España a sumarse a esta experiencia única, que combina espectáculo, compromiso y celebración en un entorno único.

Las entradas pueden adquirirse a través de premiosleal.com.

