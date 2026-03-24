Primavera y alergia, el impacto del polen y las soluciones como Alerbalance - bioserum sl

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 24 de marzo de 2026.- La llegada de la primavera marca cada año el inicio de uno de los periodos más complejos para quienes padecen alergia estacional. En esta ocasión, las abundantes lluvias registradas en los meses previos han favorecido una floración especialmente intensa, lo que ha incrementado de forma notable la presencia de polen en el ambiente. Este fenómeno natural, aunque beneficioso para el ecosistema, tiene un impacto directo en la calidad de vida de las personas sensibles a estos alérgenos, tal y como señalan desde Bioserum.

El aumento de la vegetación y la prolongación de los periodos de floración han provocado una mayor concentración de partículas en suspensión, intensificando los síntomas habituales asociados a la alergia primaveral. Congestión nasal, estornudos, irritación ocular o fatiga son algunas de las manifestaciones más frecuentes en este contexto.

Una primavera marcada por una mayor exposición al polen

Las condiciones climáticas de este año han generado un escenario propicio para una liberación más abundante y sostenida de polen. Las lluvias acumuladas durante el invierno han contribuido al crecimiento de plantas y gramíneas, que en primavera alcanzan su máximo desarrollo.

Este incremento no solo afecta a la cantidad de polen, sino también a la duración del periodo de exposición. Como consecuencia, las personas con alergia pueden experimentar síntomas más intensos y prolongados en el tiempo, lo que dificulta su control en la vida cotidiana.

En este contexto, la gestión adecuada de la exposición adquieren una relevancia fundamental. La identificación de los momentos de mayor concentración de polen y la adopción de medidas de protección se convierten en herramientas clave para reducir el impacto de la alergia durante la temporada primaveral.

Apoyo al organismo en periodos de alergia estacional

Ante este escenario, el interés por soluciones complementarias que contribuyan al equilibrio del organismo ha aumentado de forma significativa. Bioserum desarrolla propuestas dentro de este ámbito, como su línea Alerbalance, orientada al apoyo en periodos de alergia.

Dentro de esta gama, productos como Alerbalance Shock en cápsulas y Alerbalance Classic en formato jarabe se presentan como opciones adaptadas a diferentes necesidades. Estas formulaciones combinan ingredientes de origen natural con el objetivo de integrarse en rutinas de cuidado durante los periodos de mayor exposición al polen.

El uso de complementos alimenticios se enmarca dentro de un enfoque global que incluye también hábitos como la ventilación controlada de espacios, la limpieza frecuente de superficies o la planificación de actividades en función de los niveles de polen.

La intensidad de la floración registrada este año pone de manifiesto la importancia de anticiparse a los efectos de la alergia estacional. La combinación de medidas preventivas y soluciones adaptadas permite afrontar la primavera con una mayor capacidad de respuesta frente a los factores ambientales.

En este contexto, Bioserum refuerza su posicionamiento dentro del ámbito del bienestar, desarrollando alternativas orientadas a acompañar al organismo en momentos de mayor sensibilidad. La evolución de las condiciones climáticas y su impacto en la alergia continúan marcando la necesidad de soluciones que se adapten a escenarios cada vez más variables.

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