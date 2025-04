Profesionales sociosanitarios y entidades critican la “invisibilización” del maltrato a las personas mayores

(Información remitida por la empresa firmante)

La médico de familia, vocal de la Junta Directiva de SEMERGEN Catalunya y comisionada de Derechos Humanos SUPO Barcelona ONCE, Mari Carmen Martínez, asegura que los datos de maltrato son “mucho más elevados de los que se dan públicamente”

Martínez lamenta que muchas mujeres mayores no quieran denunciar por miedo y asegura que médicos de familia y enfermeras “pueden hacer aflorar estas situaciones”

La gerontocriminóloga Iratxe Herrero denuncia que el “edadismo en la sociedad” se traduce también en “el desconocimiento de ese maltrato”

Vigo, 25 de abril de 2025.- Profesionales del sector sociosanitario y entidades de personas mayores han denunciado hoy la “invisibilización” del maltrato a este colectivo durante el XII Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores, que se clausura hoy en Vigo.

La médico de familia, vocal de la Junta Directiva de SEMERGEN Catalunya y comisionada de Derechos Humanos SUPO Barcelona ONCE, Mari Carmen Martínez, ha asegurado que “la mayor gravedad del tema del maltrato es que está oculto”, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo haya calificado como “un problema grave de salud por las consecuencias de mortalidad y morbilidad”.

En su intervención en la mesa redonda ‘Maltrato en la vejez: no se ve, no se oye, no se habla’, Martínez ha asegurado que en SEMERGEN han elaborado un estudio “para demostrar que los datos que se facilitan sobre maltrato a mayores son falsos porque, en realidad, son mucho más elevados”.

La especialista ha lamentado que en muchas ocasiones sean “las personas mayores las que no quieran denunciar a su marido, a su hijo o a su vecino” y les ha pedido que “pierdan el miedo” y “al menos informen de la situación a su médico de familia porque ellos y las enfermeras son quienes pueden hacer aflorar esos casos”.

Vulneración de los derechos humanos

Mari Carmen Martínez ha insistido en que las personas mayores son “población vulnerable” a la que “se le están violando constantemente los derechos humanos por discriminación de edad, sexo o discapacidad”. “Se vulnera el derecho a una vida digna”, ha añadido.

En la sesión, también ha intervenido la gerentocriminóloga y directora de y-Logika, Iratxe Herrero, quien ha afirmado que el “edadismo de la sociedad” se traduce también en “ese desconocimiento del maltrato en la vejez”. En este sentido, ha asegurado que incluso a nivel policial “las víctimas de 65 años o más despiertan menos interés a la hora de investigar que las más jóvenes”.

Asimismo, ha apuntado que en muchas ocasiones se asocia el maltrato a la dependencia y los cuidados de larga duración, pero “ésa no es la única realidad” y “a menudo se olvidan otras victimizaciones, como las mujeres mayores transexuales o sin hogar”.

“Terapia de choque en la sociedad”

Por su parte, el abogado y presidente de la Asociación para la investigación del maltrato a las personas mayores EIMA, Jordi Muñoz, ha reivindicado “una terapia de choque en la sociedad” para que sea consciente de que “muchas personas mayores sufren abuso y malos tratos y todos somos corresponsables de ello”.

Finalmente, la directora técnica de EULEN Sociosanitarios, Salomé García, ha declarado que a lo largo de diez años han recibido quejas en su Comité de Ética relacionadas principalmente con el maltrato, el derecho a la autonomía de los mayores y su derecho a la información. “Muchos familiares no quieren que los mayores estén informados”, ha concluido.

