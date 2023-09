Los profesionales también son víctimas de la adicción digital

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 14 de septiembre de 2023.

Foxize lanza un test digital para medir el nivel de desconexión digital de los profesionales

La sociedad vive tiempos de caza agresiva, de la atención de las personas. Un ecosistema sobrecargado de estímulos que trocean la atención en el que la mayoría se deja ir, acabando por desarrollar una mala relación con el mundo digital, con comportamientos adictivos.



La adicción digital no solo afecta a los adolescentes, puede afectar a cualquier persona que disponga de un móvil u ordenador. De hecho, en un diagnóstico reciente realizado por Foxize a profesionales de diferentes sectores, han sacado una nota media de 2,62 sobre 10 respecto a su nivel de desconexión digital, muy por debajo del aprobado.



La adicción es una amenaza para la salud mental

Aunque la tecnología pueda ser neutra, según Tristan Harris, exingeniero en Google, alerta desde 2018 de que la tecnología no es neutra, sino que está diseñada para persuadir. Las redes sociales pueden tener un impacto negativo en la salud mental, bienestar social y productividad.



Aunque las redes sociales, como su nombre indica, estén diseñadas para conectar con personas, la realidad es que también generan una sensación de desconexión social, alejando a las personas de su entorno más cercano. Además, los algoritmos generan cámaras de eco y distorsionan la realidad.



Otro efecto importante del acceso constante a información superficial es que puede promover una atención fragmentada y problemas de memoria. Las notificaciones, alertas y multitarea interrumpen y disminuye la concentración en periodos largos.



Por descontado, la tecnología tiene también sus beneficios, no hay que olvidarse de ellos. Pero no se puede olvidar del impacto negativo y evidente que pueden tener en las vidas.



En resumen, un mal uso de la tecnología puede conllevar graves consecuencias:



• Desconexión social



• Cámara de eco y sesgos



• Baja productividad por la fragmentación



• Problemas de memoria



• Pérdida de horas de descanso



• Baja autoestima





¿Cómo conocer el nivel de adicción digital?

Para solucionar algo, primero hay que tomar conciencia y después averiguar si hay un problema. En entornos profesionales es más complejo, porque se cruza el uso individual y también el profesional, con dinámicas de equipo y organización.



Por ello, Foxize ha lanzado un test de desconexión digital, que mide a nivel individual el grado de conocimiento y concienciación respecto a los hábitos digitales en diferentes ámbitos: personal, doméstico, relacional y laboral.



El test lleva más de 400 respuestas con una nota media de 2,62 sobre 10, reflejando así el estado de los hábitos digitales en los profesionales.



Cualquier persona puede realizar el test de forma gratuita para conocer su estado de desconexión digital y compararse con el nivel medio de otros profesionales.



