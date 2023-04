"Quincena de Kenia y Tanzania", la nueva campaña de TUI con hasta un 10% de descuento

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 11 de abril de 2023.

La promoción está activa desde hoy y hasta el 23 de abril. Los safaris en Kenia y Tanzania, el reclamo turístico de África

No hay otro lugar en el planeta que supere a África en fauna, paisajes salvajes y tradiciones ancestrales. Sin duda, los safaris -ya sean exclusivos, regulares o a medida- en Kenia y Tanzania, son el reclamo turístico por excelencia de estos dos países, los más solicitados del continente.



Según el Gobierno de Tanzania, en 2025, el país subsahariano tiene como objetivo recibir a cinco millones de visitantes. Por su parte, las cifras de Kenia en 2022 rozaron el millón y medio. Datos, todos ellos, que ratifican el incremento de la demanda de los viajeros a estos destinos.



TUI acaba de lanzar una nueva campaña, " Quincena de Kenia y Tanzania", con el objetivo de contribuir a esta favorable evolución e incentivar las reservas de los viajeros españoles a estos países.



La mayorista de grandes viajes pone en marcha una promoción con hasta un 10% de descuento en toda la programación de ambos destinos, incluyendo cotizaciones a medida. Estará activa desde hoy, día 11, y hasta el 23 de abril, ambos inclusive. Por su parte, el período disponible para viajar está abierto hasta el 31 de octubre.



Belleza natural

No cabe duda de que África es el continente que guarda numerosos tesoros, parques y reservas naturales, donde se puede presenciar, en vivo y en directo, las imágenes de un documental de National Geographic. Se trata de una experiencia que los viajeros amantes de la aventura deben probar, al menos, una vez en la vida.



Reserva Natural Masai Mara, Kenia

Este es el parque más conocido de África, localizado al oeste del valle del Rift y es la continuación natural de las llanuras del Serengeti, en Tanzania. La mejor época para visitarlo es entre junio y octubre, ya que coincide con la Gran Migración, aunque es a finales de junio y principios de julio cuando los animales cruzan el río Mara.



Parque Nacional Serengueti, Tanzania

Alberga una gran diversidad de paisajes formados por enormes planicies que conectan el valle del Rift con los Grandes Lagos. Cabe destacar que, en este parque está la mayor concentración de carnívoros del mundo, ya que la población de animales está llena de ñúes, cebras y gacelas, que cruzan anualmente este territorio hacia el vecino Masai Mara en busca de pastizales durante la Gran Migración que tiene lugar a finales de junio y principios de julio. Por ello, la mejor época del año para visitarlo es antes del verano, cuando sus poblaciones todavía no han comenzado la migración.



