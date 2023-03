Reformas Excelent explica las últimas tendencias en cocinas 2023

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 31 de enero

Las últimas tendencias hablan de ambientes de cocina cada vez más funcionales y versátiles, en perfecta armonía con todas las exigencias de la vida contemporánea

Cocinas integradas en la sala de estar, espacios abiertos, materiales innovadores y un enfoque especial en el uso del color.



En este artículo se ofrecen numerosas novedades para crear un espacio a la última y, al mismo tiempo, confortable:



Las empresas de reformas Madrid, como Excelent, tienen las ideas muy claras y las cocinas estarán más organizadas con el éxito de la tecnología, la ergonomía y la estética.



Modelos retráctiles

El primer elemento que llama la atención es el deseo de integrar la cocina en ambientes diáfanos y, al mismo tiempo, hacer que se mimetice, casi como una versión fantasma. Esto se traduce en la elección de modelos de cocinas ocultas, es decir, tipos de cocinas que, cuando no se utilizan, disimulan completamente las encimeras y las zonas de trabajo mediante puertas o sistemas correderos de todo tipo.



Los espacios abiertos y tipo loft son cada vez más populares en el diseño interior, de ahí la necesidad de transformar la cocina en una elegante inspiración minimalista.



Materiales de moda

La tendencia ecológica, que en realidad también está presente en el sector de la reforma y decoración desde hace algunos años, confirma la elección de los materiales preferidos para las cocinas este año.



Estos materiales deben ser naturales y de gran valor y, en primer lugar, se encuentra la madera y el mármol. Su uso debe ser extremadamente funcional, para garantizar la facilidad de limpieza y la resistencia, y al mismo tiempo proporcionar un atractivo estético y táctil.



La madera y las piedras pueden combinarse con metales preciosos, prestando siempre atención a la preferencia por los elementos reciclados. También se utiliza mucho el cristal, por su ligereza y elegancia.



La mezcla de diferentes materiales resulta especialmente seductora, aportando dinamismo y singularidad a la cocina.



Acabados y detalles

Los acabados y detalles que aportarán las cocina deben tener un toque decorativo siempre sobrio y elegante para marcar la diferencia. Entre las tendencias de cocina 2023 se encuentra sin duda el efecto acanalado, es decir, una forma de decoración creada con ranuras regulares en puertas o revestimientos.



Otro elemento llamativo son los fregaderos integrados en la encimera, es decir, fregaderos realizados con una elaboración continua que crean un efecto tan elegante como práctico.



Entre los detalles, no se puede olvidar los sistemas que permiten optimizar el espacio de forma impecable garantizando la máxima ergonomía.



¿Cuáles son los estilos de moda?

A la hora de diseñar una cocina, es necesario ante todo elegir un estilo que guíe la elección de la distribución, los colores, los acabados y los detalles.



Para este 2023 los estilos de decoración más de moda para el ambiente cocina son el estilo natural, pensado para reproducir el encanto de la naturaleza con elementos de madera y atmósferas extremadamente relajantes, el estilo minimalista, hecho de esencialidad y elegancia, y el estilo escandinavo, que desde siempre utiliza materiales cálidos y envolventes como la madera.



¿Cuáles son los colores de moda para este 2023?

Para la elección de los colores que, dentro de cualquier tipo de cocina, es fundamental para definir su carácter.



Los colores para las cocinas son los inspirados en la tierra y la terracota, es decir, tonos cálidos y envolventes que van desde la madera al gris paloma pasando por elegantes tonos brumosos u ocres.



Otros tonos preferidos son los verdes, azules o rosas antiguos en tonos pastel.



Las empresas de reformas explica que en primer lugar, la gran tendencia es crear una cocina abierta que pueda integrarse armoniosamente con el resto de la zona de estar, en espacios abiertos donde cada elemento encaje con el otro.



Se asiste al gran retorno del estilo minimalista, caracterizado por líneas esenciales y básicas, pero combinado con el estilo mediterráneo, para la creación de ambientes donde el rigor de las formas y las texturas cálidas y acogedoras se mezclan en una unión fascinante.



"Menos es más" es el lema que siempre ha caracterizado al estilo minimalista, un tipo de decoración donde todo se reduce a lo esencial y donde los muebles regulares y lineales se convierten en los verdaderos protagonistas del espacio.



Para la nueva tendencia en las reformas de cocinas, por tanto, luz verde a las composiciones de formas limpias, enfatizadas por combinaciones cromáticas cálidas y envolventes.



El estilo industrial, con sus ambientes proyectados hacia el futuro, también es protagonista este año. Las cocinas de estilo industrial se caracterizan por un diseño minimalista y limpio, con elementos de mobiliario en metal, madera y hormigón.



Se inspiran en las cocinas de fábricas y talleres, donde se han eliminado los elementos decorativos para dejar espacio a la funcionalidad. A menudo se utilizan materiales en bruto y recuperados, como tubos metálicos, vigas de madera sin acabar y baldosas de hormigón.



Las cocinas de estilo industrial, abiertas e integradas en el salón, crean ambientes únicos y fluidos. Los electrodomésticos modernos, como las vitrocerámicas o los frigoríficos integrados, suelen incorporarse a este estilo para crear un fascinante equilibrio entre estética y funcionalidad.



Nuevas tendencias en materiales

Las nuevas tendencias en materiales para las nuevas cocinas destacan las soluciones de calidad, especialmente en lo que se refiere a acabados de puertas y encimeras.



El material estrella de este año es sin duda el gres porcelánico, una cerámica especial compacta, coloreada, no porosa y muy resistente.



El gres porcelánico es un material ideal para todo tipo de encimeras de cocina gracias a su facilidad de limpieza. Es un material resistente a las manchas, a las altas temperaturas y al desgaste diario. Además, es resistente al agua y al moho, lo que lo convierte en la elección adecuada para encimeras cerca de fregaderos y lavabos.



Al ser un material inerte, no emite sustancias nocivas para la salud o el medio ambiente. Además, ofrece una amplia gama de colores y acabados, desde los más clásicos a los más modernos, lo que permite satisfacer un abanico muy amplio de gustos y necesidades específicas.



Para las nuevas cocinas, este material se utiliza principalmente en los acabados de las puertas, para un efecto final muy atractivo, elegante y sofisticado.



Otro material muy utilizado para los acabados de las puertas 2023 es el cristal estriado, especialmente para las cocinas de planta abierta.



El cristal canteado es una solución de diseño moderno y sofisticado para las puertas de cocina. Se trata de un tipo de vidrio transparente u opaco con líneas verticales u horizontales grabadas, llamadas "bastones", que crean un efecto decorativo muy interesante.



El cristal acanalado también se utiliza en combinación con puertas de madera, puertas lacadas o puertas metálicas para crear un interesante contraste visual.







