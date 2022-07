"Remate final verano", la última campaña de TUI para incentivar los viajes durante las próximas semanas

(Información remitida por la empresa firmante)

5 % de descuento en toda la programación. La promoción está activa desde hoy y hasta finales de julio

Inmersos ya en el verano, y además muy caluroso, los españoles tienen la vista puesta en las vacaciones. Después de dos años con restricciones, viajar en este 2022 se ha convertido casi en una necesidad



En los últimos tiempos la pandemia ha impulsado las reservas de última hora. Esta tendencia continúa dándose, y muchos viajeros dejan para el final la organización de sus escapadas.



Pensando en ellos, en los más rezagados, o para aquellos que aún no tienen claro dónde ir en las próximas semanas, TUI acaba de lanzar una campaña, bajo el eslogan " Remate Final Verano", con un 5% de descuento en toda su programación.



La promoción está activa desde hoy, día 18, y hasta el 31 de julio. Por su parte, el período disponible para viajar está abierto hasta el 30 de septiembre.



Entre las principales condiciones de esta acción destacan que la promoción no es acumulable a ninguna otra oferta y/o campaña y que no es aplicable sobre tasas, extensiones, suplementos aéreos, cambios de tipo de habitación, noches extras o cualquier otro concepto extra. Tampoco es aplicable para reservas en camión en África, ni para grupos ni para reservas de solo vuelo y/o servicios sueltos. Todos los descuentos se realizarán sobre el precio base.



Es importante recordar que es posible realizar reservas a través de la página web de TUI, es.tui.com, de una forma fácil e intuitiva.



*Consultar las condiciones de esta campaña aquí.



Sobre TUI

TUI es la división corporativa emisora en España de TUI Group. Son especialistas en Grandes Viajes a América, Europa, Oriente Medio, África, Asia y Pacífico, con más de 25 años. de trayectoria. TUI une el conocimiento, la capacidad y la seguridad reconocidas en el mercado con el principal objetivo de ofrecer un servicio personalizado de gran excelencia. Siempre con ganas de innovar y de actualizarse, manteniendo el conocimiento especializado y la calidad como la idiosincrasia de la compañía.

Más información en es.tui.com. Síguenos en Facebook e Instagram.







