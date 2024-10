Repara tu Deuda Abogados cancela 16.577 € en Arroyomolinos (Madrid) con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

La exonerada, divorciada y con un hijo con discapacidad, también sufrió un ERTE por el COVID-19

Arroyomolinos, 2 de octubre de 2024.- Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Arroyomolinos (Madrid). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de lo Mercantil nº13 de Madrid ha dictado la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI) en el caso de una mujer que había acumulado una deuda de 16.577 euros a la que no podía hacer frente.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su caso es el siguiente: “estaba casada. Iba haciendo uso de las tarjetas de crédito y pagando todo regularmente. También solicitó un préstamo para adquirir un vehículo necesario para acudir a su lugar de trabajo. Más tarde, la deudora decidió emprender como autónoma, financiando los primeros meses con tarjetas de crédito. No obstante, a finales de ese mismo año, se separó de su marido y, en consecuencia, su situación económica se desestabilizó. Esto provocó que no pudiera seguir adelante con los pagos de las tarjetas y cerró el negocio. Su tercer hijo, con una discapacidad, requería de sus cuidados. Tras un año con él, ella volvió a su trabajo, pero se encontró con el COVID-19, lo que hizo que se viera envuelta en un ERTE. Al reincorporarse a su trabajo, su hijo empeoró de su estado de salud, por lo que tuvo que dejar nuevamente el trabajo. Aunque ha vuelto y lo mantiene, la concursada no ha podido salir del estado de sobreendeudamiento”.

Según señalan desde Repara tu Deuda Abogados, “España fue uno de los países de la Unión Europea que más tiempo tardó en incorporar a su sistema jurídico la Ley de Segunda Oportunidad. Se trata de un mecanismo previsto para la cancelación de las deudas de las personas físicas, incluyendo a los autónomos, para ofrecerles que se reactiven en la economía”.

Repara tu Deuda Abogados ha ayudado, desde sus inicios en septiembre de 2015, a numerosas personas en situación de insolvencia. Más de 27.000 particulares y autónomos, procedentes de las diferentes partes, han confiado en el despacho de abogados para cancelar las deudas contraídas. Algunas de estas personas han acudido tras el testimonio de algunos exonerados que han decidido animar a otros endeudados a empezar el proceso lo antes posible.

Esta legislación permite que personas en estado de insolvencia salgan de los listados de morosidad si cumplen una serie de requisitos previos. En líneas generales, basta con que el concursado se encuentre en un estado actual o inminente de insolvencia, que no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años y que actúe de buena fe durante todo el tiempo que dura el procedimiento. Hasta el momento, el bufete ha conseguido superar la cifra de 280 millones de euros exonerados.

Repara tu Deuda abogados cuenta con una app, disponible en Android y para IOS, conocida con el nombre de MyRepara. Esta permite reducir aún más los costes del procedimiento, un control total del proceso y que los abogados puedan asistir a reuniones mediante videollamada.

Por otra parte, el despacho también ofrece el análisis y estudio de los contratos firmados por las personas con bancos y entidades financieras. En este sentido, el objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.

