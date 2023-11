Repara tu Deuda Abogados cancela 174.000€ en Las Palmas de Gran Canaria con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de noviembre de 2023.

Solicitó créditos para realizar reformas en el hogar, ayudar a su madre y comprar un coche para el trabajo

Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar una deuda que ascendía a 174.000 euros en Las Palmas de Gran Canaria aplicando esta herramienta. VER SENTENCIA



Los abogados de Repara tu Deuda explican su historia: "su estado de insolvencia se originó a raíz de que el deudor solicitase un crédito para poder hacer unas pequeñas reformas en su casa y adquirir un vehículo para acudir a su lugar de trabajo. Asimismo, ciertos microcréditos fueron solicitados para ayudar a su madre ya que con la pensión que percibía no podía hacer frente a sus gastos más básicos y esenciales. Tras solicitar dichos prestamos, el deudor se vio en la situación de tener que pedir otros microcréditos para satisfacer los que había pedido. Cayó en una situación de sobreendeudamiento".



Ahora, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, puede empezar de nuevo sin deudas, tras dictar el Juzgado de lo Mercantil nº3 de Las Palmas de Gran Canaria el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en su caso.



Repara tu Deuda Abogados inició su actividad en septiembre de 2015, mismo año en el que entró en vigor la ley en España. Desde entonces hasta la actualidad, hay que decir que ha logrado superar la cifra de 170 millones de euros en exoneración de deudas mediante la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad.



El despacho de abogados representa en los juzgados a más de 20.000 particulares y autónomos, procedentes de las diferentes comunidades, que ya han confiado en los servicios del gabinete jurídico. El objetivo es que puedan reactivarse en la vida económica, dejando de recibir las llamadas de bancos y entidades financieras, saliendo de los listados de morosidad (como ASNEF) y pudiendo registrar posibles futuros bienes a su nombre.



Repara tu Deuda se adapta a las circunstancias económicas de sus clientes, ofreciéndoles también diferentes modalidades de pago. "Muchos piensan, de forma errónea, que el procedimiento es más complejo de lo que realmente es. Otros, directamente, no pueden pagar los honorarios que les solicitan algunos abogados", afirman. "Nosotros, -añaden-, partimos de que son personas en situación de insolvencia, por lo que hemos de ser sumamente comprensivos con ellos".



El perfil de particulares y autónomos que acuden a la Ley de Segunda Oportunidad es muy variado: padres que avalaron a sus hijos para la compra de un piso, pequeños empresarios que pusieron en marcha un negocio o que realizaron inversiones con resultados negativos, personas que están en situación de desempleo, sufriendo complicadas circunstancias laborales o de enfermedades, particulares que han víctimas de algún tipo de engaño, etc.



A las personas que no pueden acudir a la Ley de Segunda Oportunidad, el despacho también les ofrece la posibilidad de analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. En este sentido, el objetivo es analizar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.







Contacto

Nombre contacto: David Guerrero Corpas

Descripción contacto: Responsable de Prensa

Teléfono de contacto: 655956735