Repara tu Deuda Abogados cancela 30.000 € en Badalona (Barcelona) con la Ley de la Segunda Oportunidad

La deudora estuvo de baja por enfermedad casi 2 años, por lo que sus ingresos se vieron reducidos drásticamente

Barcelona, 3 de agosto de 2023.- Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado otra cancelación de deuda en Catalunya. Se trata del caso de una vecina de Badalona (Barcelona) a quien el Juzgado de Primera Instancia nº1 de Badalona (Barcelona) ha concedido el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI), liberándola de una deuda que ascendía a 30.000 euros. VER SENTENCIA



Los abogados de Repara tu Deuda Abogados señalan que "su estado de insolvencia se originó al solicitar financiación para hacer frente al pago de las cuotas. Sin embargo, la deudora estuvo de baja por enfermedad casi 2 años, por lo que sus ingresos se vieron reducidos drásticamente. A su vez, hizo uso de tarjetas de crédito para sobrellevar dicha situación. Sin embargo, el tipo

de interés aplicado era muy elevado, por lo que su amortización se hacía eterna. Por todo ello, su poder adquisitivo y su capacidad de devolución quedaron mermados, relegándose el pago de las cuotas crediticias por detrás de los gastos ordinarios y recurrentes de cada mes".



A pesar de que la Ley de la Segunda Oportunidad es poco conocida, cada vez más ciudadanos acuden a este mecanismo legal, en gran parte, gracias a la labor de Repara tu Deuda Abogados para difundir esta posibilidad entre las personas que más lo necesitan. En concreto, se puede hablar de una cifra de más de 20.000 personas en España que han acudido al bufete para volver a empezar sin deudas.



Repara tu Deuda Abogados es el gabinete jurídico pionero en la tramitación de la Ley de la Segunda Oportunidad. Fue creado en septiembre de 2015 para dar salida a la situación de sobreendeudamiento de muchas personas que no sabían cómo salir del estado de angustia financiera en el que se encuentran.



Se trata del despacho especializado en la Ley de la Segunda Oportunidad en España que más casos ha llevado y el que más deuda ha cancelado, superando los 160 millones de euros de deuda. Es importante resaltar que las personas que se han acogido a la Ley de la Segunda Oportunidad pertenecen a las diferentes comunidades autónomas del país. "Hemos realizado grandes inversiones en tecnología para facilitar el acceso a la Ley de la Segunda Oportunidad en todo el país y hemos difundido los casos de las personas que se han visto libres de sus deudas para poder así ofrecer esperanza a quienes dudan acerca de si comenzar o no el proceso", explican los abogados.



La Ley de la Segunda Oportunidad permite cancelar las deudas de particulares y autónomos que se encuentran en situación de sobreendeudamiento. Para que sea posible, es fundamental que el concursado no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años, que el importe de la deuda no supere los 5 millones de euros y que actúe siempre de buena fe. A quienes no pueden acudir a este mecanismo, el bufete también les ofrece la posibilidad de cancelar tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas a través del análisis pormenorizado de los contratos firmados con bancos y entidades financieras para comprobar si existe algún tipo de cláusula abusiva.



