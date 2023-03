Repara tu Deuda Abogados cancela 40.186€ en Barcelona (Catalunya) con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 13 de marzo de 2023.

La exonerada tuvo que asumir sola los gastos básicos personales y de sus hijos

El Juzgado de Primera Instancia nº50 de Barcelona (Cataluña) ha dictado Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de una mujer que ha quedado así exonerada de una deuda de 40.186 euros que no podía asumir. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA



"La exonerada -explican los abogados de Repara tu Deuda- se separó de su marido. Comenzó a hacer frente sola a los gastos de habitación y alimentación de ella y de sus hijos. Por esta razón, tuvo que pedir unos préstamos. En 2020, un familiar cercano de la deudora le solicitó ayuda económica para sus gastos personales tras un negocio fallido y se sintió en la obligación moral de asistirlo. Lamentablemente, meses más tarde y tras el inicio de la pandemia del COVID-19, la deudora dejó de realizar ventas ya que todas las operaciones no urgentes fueron suspendidas o aplazadas, perdiendo así los incentivos mensuales y trimestrales, que suponían una buena parte de sus ingresos. Aunque su situación laboral se estabilizó, la deuda contraída fue creciendo como consecuencia de los intereses legales y moratorios. La situación se le hizo insostenible. Por eso acudió a Repara tu Deuda abogados en busca de solución y ahora ya está liberada".



La Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en España en 2015. Conforme pasa el tiempo, más personas intentan acogerse a esta legislación para empezar una nueva vida y cancelar las deudas que han contraído, a las que no pueden hacer frente. Más de 20.000 particulares y autónomos han puesto su historia de sobreendeudamiento en manos del bufete para reactivarse.



Para tener garantías de éxito, es fundamental ponerse en manos de un despacho de abogados profesional y especializado. En este sentido, es clave contar con casos de éxito demostrables. Para ofrecer confianza a quienes acuden a ellos, pone a disposición de cualquier ciudadano las sentencias dictadas por los juzgados españoles en las que ellos han participado.



En la actualidad es el despacho de abogados que más casos ha llevado en España. En estos momentos ha superado la cifra de 130 millones de euros exonerados a sus clientes, que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España. "En ocasiones -explican los abogados- son nuestros clientes quienes traen a sus amigos y conocidos, satisfechos de los beneficios de haberse acogido a esta legislación, y deseando que las personas más cercanas también lo comprueben". Repara tu Deuda Abogados cuenta con un 100% de éxito en los casos tramitados.



Bertín Osborne, imagen de Repara tu Deuda Abogados, colabora con el despacho de abogados para que la ley sea más conocida. "Se trata de un mecanismo -declaran los abogados- que puede ayudar a muchísimas personas en situación de insolvencia a salir del agujero en el que se encuentran. Por esta razón, es importante contar con rostros que nos permitan llegar cada día a más particulares y autónomos, con el ánimo de ayudarles a empezar desde cero".



Para ser beneficiario de esta segunda oportunidad, basta con que el importe de la deuda no sea superior a los 5 millones de euros, que el concursado no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años y que sea un deudor de buena fe, actuando con total transparencia y colaboración durante todo el proceso.







